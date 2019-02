Eksport Chin wzrósł w styczniu 2019 r. o 13,9 proc. rdr w juanach, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,2 proc. - podała w czwartek administracja celna. Analitycy spodziewali się, że eksport rdr wzrósł o 3,8 proc.

W dolarach eksport rdr wzrósł w I o 9,1 proc., po spadku poprzednio o 4,4 proc., i wobec oczekiwanego przez analityków spadku o 3,3 proc.

Do tego w styczniu mocniej wzrósł import miedzi i jej produktów do Chin - o 8,2 proc. rdr - i wyniósł 479 tys. ton, podczas gdy w 2018 r. średni import miedzi wynosił miesięcznie 441 tys. ton.

Import koncentratu miedzi do Chin wzrósł zaś w styczniu o 18 proc. do 1,9 mln ton. To drugi najlepszy wynik w historii.

Chiny są największym odbiorcą miedzi na świecie i dane o imporcie metalu do tego kraju są bardzo uważnie analizowane na rynkach - jako wskaźnik kondycji chińskiej gospodarki.

Tymczasem w Chinach od poniedziałku prowadzone są rozmowy urzędników USA i Chin niższego szczebla w sprawie wymiany handlowej. W czwartek dołączył do nich przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin, a ze strony Chin wicepremier Liu He.

USA i Chiny mają czas do 1 marca - wtedy przypada ostateczny termin, do którego należałoby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym razie USA mogą podwyższyć cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

W czwartek pojawiły się nieoficjalne informacje, że termin podwyższenia ceł na chiński import do USA może zostać przesunięty przez Donalda Trumpa o dalsze 60 dni.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zdrożała o 0,3 proc. do 6.125,00 USD za tonę. (PAP Biznes)