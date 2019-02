Alior Bank: Efektem wdrożenia metody AMA jest wzrost Tier I o 0,37 pkt proc.



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA (Advanced Measurement Approach) poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH. Efektem wdrożenia metody AMA w 2018 r. i jej rozszerzenia w lutym br. jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc. i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,45 pkt proc., podał bank.

Bank otrzymał także zgodę na łączne stosowanie metody AMA - w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez działalności oddziału w Rumunii, a także metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 1 lutego 2019 roku, podano.

"Efektem wdrożenia metody AMA w zakresie zdefiniowanym zezwoleniami z dnia 22 grudnia 2017 roku oraz w dniu dzisiejszym jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 punktu procentowego i łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o 0,45 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.

Bank podał także, że "uzyskanie zgody na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH jest potwierdzeniem zakończenia projektu ujednolicenia i poprawy procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym emitenta. Efekty mają odzwierciedlenie w profilu ryzyka operacyjnego banku, jakości procesów zarządzania tym ryzykiem w wielu wymiarach takich jak pomiar bazujący na zaawansowanym modelu statystycznym czy poziom strat operacyjnych".

W grudniu 2017 r. Alior Bank otrzymał od KNF zezwolenie na łączne stosowanie przez bank: 1. metody AMA - w odniesieniu do działalności Alior Banku, bez skutków działalności wydzielonej części Banku BPH SA sprzed 4 listopada 2016 roku (exBPH) oraz działalności oddziału w Rumunii oraz 2. metody standardowej - w odniesieniu do: historycznych skutków działalności exBPH i oddziału w Rumunii - do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r.

(ISBnews)