PGE Energia Ciepła przyłączyła 183 MWt do sieci w 2018 r., planuje 171 MWt w br.



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - przyłączyła 183 MWt do swojej sieci ciepłowniczej w 2018 r. i planuje przyłączyć kolejne 171 MWt w 2019 r., podała spółka.

"Dzięki długofalowej współpracy z lokalnymi dystrybutorami, w ciągu ostatnich 2 lat przyłączono do sieci ciepłowniczej blisko 360 MWt, a w 2018 roku przyłączono do sieci około 180 MWt (moc cieplna porównywalna do potrzeb grzewczych około 50 tys. miasta). W 2019 roku planujemy utrzymać podobny poziom przyłączeń" - czytamy w komunikacie przesłanym ISBnews.

Z danych spółki wynika, że w 2018 r. przyłączono 183 MWt, w tym 138 MWt w nowych budynkach i 45 MWt w ramach wymiany ogrzewania w starych budynkach. Przyłączenia ciepłej wody użytkowej wyniosły 22 MWt. Rok wcześniej przyłączono 184 MWt, w tym 115 MWt w nowych budynkach i 69 MWt w starych.

W 2018 r. roku PGE Energia Ciepła przyłączyła około 10 tys. mieszkań likwidując w nich piecyki gazowe i przyłączając do ciepłej wody użytkowej, podano także.

Prognoza na 2019 rok zakłada łącznie 171 MWt przyłączeń, w tym 119 MWt w nowych budynkach i 52 MWt w starych budynkach. Planowane przyłączenia ciepłej wody użytkowej wyniosą 19 MWt.

"Ambicją PGE Energia Ciepła jest konsekwentnie rozwijać projekty przyłączeniowe na lokalnych rynkach ciepła, samodzielnie a także razem z dystrybutorami. Dzięki dobrze rozwiniętej współpracy z dostawcami ciepła, stale rozbudowujemy sieci, docierając do nowych obszarów w aglomeracjach, przez co współuczestniczymy w rozbudowie miast, w których ciepło i ciepła woda użytkowa są produktami tzw. pierwszej potrzeby. Warto podkreślić, że ciepło sieciowe jest także najbezpieczniejszym i najmniej awaryjnym sposobem na zapewnienie komfortu cieplnego. W przeciwieństwie do indywidualnych pieców, ciepło sieciowe nie stwarza zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, ulatniającym się w mieszkaniach. Korzyści, jakie wynikają z ciepła sieciowego są elementem prowadzonych przez nas kampanii edukacyjnych, które realizujemy na bieżąco sami oraz we współpracy z dystrybutorami" – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

PGE Energia Ciepła realizuje plan przyłączeń nowych odbiorców ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej na lokalnych rynkach ciepła razem z władzami samorządowymi, a tam gdzie nie zarządza sieciami, wspólnie z lokalnymi dystrybutorami.

Działania w celu pozyskania rynku ciepła i ograniczenia erozji (czyli zmniejszania się rynku w wyniku procesów termomodernizacyjnych, efektywności energetycznej) są zorganizowane w dwóch podstawowych modelach biznesowych. Pierwszy model to rozwój rynku elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła, które oprócz wytwarzania ciepła, także prowadzą jego dystrybucję. W modelu tym wykorzystywane są wszystkie atuty przedsiębiorstwa zintegrowanego jakie wynikają z bezpośredniego dostępu do rynku.

"Drugi model biznesowy dotyczy elektrociepłowni, które wytwarzają ciepło i energię w procesie wysokosprawnej kogeneracji ale nie mają bezpośredniego dostępu do rynku ciepła. W takim modelu PGE Energia Ciepła ściśle współpracuje z lokalnymi dystrybutorami ciepła sieciowego, zarówno na rynku pierwotnym realizując podłączenia do sieci nowych budynków, jak i na rynku wtórym, zmieniając sposób dostawy ciepła na ciepło sieciowe w starych budynkach. Ważnym elementem w tym modelu biznesowym jest CWU (Ciepła Woda Użytkowa) czyli likwidacja piecyków gazowych w mieszkaniach i podłączenie do ciepłej wody użytkowej" - czytamy dalej.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka produkuje ciepło w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, a jednocześnie jest też producentem i dystrybutorem ciepła w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach koło Wrocławia, Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim – gdzie posiada sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 538 km.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

