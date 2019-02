Kurs akcji XTPL spadł o 0,4% na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Akcje spółki XTPL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,43% i wyniósł 232 zł.

Ok. godz. 9:50 kurs wynosił 218 zł, co oznaczało spadek o 6,44% względem kursu odniesienia.

Spółka przeniosła się na parkiet główny GPW z NewConnect z kapitalizacją ponad 300 mln zł. W akcjonariacie XTPL są m.in. dwa niemieckie fundusze inwestycyjne - Acatis Investment i Heidelberger Beteiligungsholding. Łącznie inwestorzy ci mają obecnie ponad 18% akcji spółki. Ostatnie emisje do tych podmiotów przyniosły spółce 2,05 mln euro.

XTPL działa na rynku transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang. Transparent Conductive Films - TCF). XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Technologia umożliwia tworzenie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Akcje spółki zadebiutowały na NewConnect we wrześniu 2017 r.

(ISBnews)