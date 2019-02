APS Energia przyjął zamówienia od H. Cegielski - FPS warte 16,54 mln zł



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - APS Energia przyjął do realizacji zamówienia na dostawę wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemem diagnostyki oraz rejestratorów ciśnień do wagonów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS), w ramach podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej z FPS na dostawę towarów, podała spółka. Przyjęte do realizacji dwa zamówienia urządzeń są o wartości netto 13 695 000 oraz 2 849 000 zł, tj. łącznie 16 544 000 zł netto.

"Harmonogram dostaw dla urządzeń ustalony został na około 24 miesiące od podpisania zamówienia, natomiast pierwsze komplety urządzeń będą dostarczone we wrześniu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,77 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)