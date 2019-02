"Zakładając 94-procentowy współczynnik [napełnienia samolotów], to będzie ponad 10 mln w 2019 r." - powiedział Varadi podczas spotkania prasowego.



Przypomniał, że w tym roku Wizz Air zaoferuje w samolotach na trasach z i do Polski 10,9 mln miejsc.



W samej Warszawie linie miały w ubiegłym roku 2,87 mln pasażerów, a w tym zaoferują w lotach do i ze stolicy 3,2 mln miejsc. Przy 94-proc. napełnieniu oznaczałoby to ok. 3 mln przewiezionych pasażerów.



"Trzymamy się Lotniska Chopina" - podkreślił prezes, pytany o możliwość przeniesienia operacji do innego portu lotniczego w centralnej Polsce.



Zadeklarował jednak, że przewoźnik będzie obserwował możliwości rozwoju w Porcie im. Chopina i nie wykluczył w przyszłości dywersyfikacji polegającej na wykorzystaniu innego portu w centralnej Polsce. Według niego w grę wchodzi zarówno Modlin, Radom, jak i Łódź.



"Na razie jesteśmy skupieni na Lotnisku Chopina i zobaczymy, ile da się tu zrobić" - zastrzegł.



Wizz Air szacuje swój udział w Polskim rynku na ok. 21%, co daje mu pozycję gracza nr 3. Posiada w naszym kraju 5 baz. W br. umieści w Polsce 3 nowe samoloty: dwa w Krakowie i jeden w Gdańsku.



Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, której flota składa się z ponad 100 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających na ponad 600 trasach łączących ok. 145 lokalizacji w ponad 40 krajach.