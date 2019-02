Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) oraz o zgodzie na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 21 marca br. "Walne zgromadzenie […] udziela zgody na nabycie przez JSW S.A. 4 430 476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach opisanych we wniosku zarządu do walnego zgromadzenia z dnia 30.01.2019 r." - czytamy w projekcie uchwały.

Wielton podpisał z Bridgestone Europe umowę na dostawę opon do produktów Grupy Wielton za szacunkowo 53,5 mln euro w latach 2019-2021, podał Wielton. "Dostawy opon w ramach umowy realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień określających każdorazowo ich liczbę oraz cenę zależną od aktualnych notowań surowców. Szacowana wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 53,5 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Zarząd firmy Torpol podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej w IV kwartale 2018 roku likwidowanej spółce Torpol Norge, w wysokości 4 mln NOK, podała spółka. >>>>

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) uruchomił wielocelowy limit kredytowy do kwoty 100 mln zł w Banku Polska Kasa Opieki (Pekao), podała spółka. >>>>

Hitachi Capital Polska podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka. >>>>

Ultimate Games ustalił datę premiery dodatku "Kariba Dam DLC" do gry "Ultimate Fishing Simulator" (UFS) na PC na 15 marca 2019 r., podała spółka. >>>>

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Unit 4" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 15 marca 2019 r., podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że gra "Not Not - A Brain Buster" zakończyła proces certyfikacji na platformie Nintendo Switch, a jej premiera w Ameryce Północnej, Europie i Australii planowana jest na 15 marca 2019 roku w cenie 1,99 USD / 1,99 euro. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Santander Bank Polska odnotował 2 365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 213,05 mld zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Portfel zleceń Erbudu miał wartość 2,5 mld zł na koniec 2018 r. (wzrost o 22,3% r/r), z czego 1,8 mld zł przypada na 2019 r., podała spółka. Zarząd ocenia, że po ubiegłorocznym oczyszczeniu sytuacji w grupie ma ona przed sobą spokojną przyszłość i perspektywy powrotu do rentowności powyżej 2%. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych