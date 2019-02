Przypomniał, że wnioski o rekompensaty, przysługujące na podstawie specjalnej ustawy grupie ponad 24 tys. osób, są przyjmowane od 22 stycznia do 23 kwietnia. W pierwszej połowie marca, na półmetku przyjmowania wniosków, resort energii zamierza podsumować dotychczasowy przebieg akcji i zachęcić pozostałych uprawnionych, by złożyli wnioski. Na razie złożyła je niespełna trzecia część uprawnionych.

"Mamy już prawie półmetek składania wniosków, czas biegnie. Jeśli ktoś +zaspał+ chcielibyśmy przypomnieć mu o terminie składania wniosków" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom Tobiszowski. Ocenił, że akcja przyjmowania wniosków przebiega bardzo sprawnie, choć resort spodziewał się większej ilości wnioskujących już w pierwszym okresie przyjmowania dokumentów.

"Uważam, że jeszcze są rezerwy, na pewno wniosków powinny być powyżej 10 tys." - ocenił wiceszef resortu energii, zapowiadając w najbliższych tygodniach konferencję prasową na temat procesu przyjmowania wniosków. Najwięcej przyjęła ich dotąd Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

Ilość uprawnionych do rekompensaty jest obecnie dziesięciokrotnie mniejsza niż w przypadku podobnej ustawy z roku 2017 r. (wówczas świadczenie wypłacono grupie ponad 200 tys. osób - PAP), a ustawodawca wyznaczył trzymiesięczny termin, by wszyscy uprawnieni mogli spokojnie złożyć wniosek. Długi okres przyjmowania wniosków ma pozwolić m.in. na to, by osoby uprawnione zdążyły otrzymać wymagane zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy inne dokumenty. Ustawa nie przewiduje możliwości składania wniosków po terminie - spóźnione wnioski nie będą rozpatrzone.

Osoby zainteresowane otrzymaniem rekompensat mogą dzwonić na infolinię SRK (nr 32 757 45 54), gdzie można uzyskać wszystkie informacje o warunkach otrzymania świadczenia. Pytania można kierować także na www.rekompensaty@srk.com.pl.

Uprawnienie do świadczenia na mocy obecnej ustawy ma ponad 24 tys. osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy - głównie wdowy i sieroty po górnikach. Wnioski są przyjmowane w dni robocze, w 18 punktach, uruchomionych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka. Szacuje się, że nawet trzy czwarte uprawnionych do świadczenia (ok. 18 tys. osób) może złożyć wnioski w sześciu punktach uruchomionych przez SRK.

Na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz spółek wypłacających świadczenie są szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do rekompensat - dostępny jest m.in. wzór wniosku o rekompensatę oraz wzór oświadczenia, wymaganego przy składaniu wniosku.

Na mocy obowiązującej ustawy, rekompensaty przysługują m.in. wdowom, wdowcom i sierotom po pracowniku, emerycie lub renciście, mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom pobierającym zamiast swojej emerytury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, oraz osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego.

Osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalni Kazimierz-Juliusz powinny złożyć wnioski w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a osoby korzystające wcześniej z węgla w spółkach Tauron Wydobycie, Bogdanka i JSW - we właściwych przedsiębiorstwach. Na rekompensaty budżet państwa przeznacza ponad 240 mln zł.(PAP)

autor: Marek Błoński