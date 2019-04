Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 384 mln sztuk w I kw. 2019 r.



Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 384 mln sztuk w I kw. 2019 r. (wobec 386 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 335 mln sztuk wobec 342 mln rok wcześniej.

"Udział eksportu pozostał na poziomie z poprzedniego roku, tj. 56%. W ujęciu wolumenowym, sprzedaż na eksport wzrosła o 35% wobec I kw. 2018 r. i wyniosła łącznie 186 mln jaj" - czytamy w komunikacie.

Stado kur ogółem wyniosło 7,86 mln sztuk (wobec 7,69 mln sztuk w I kw. 2018 r.). Stado nośne liczyło 6,67 mln sztuk (6,53 mln sztuk rok wcześniej), podano również.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 8% r/r do 0,069 USD.

W I kw. 2019 r. przetworzono 142 mln jaj wobec 139 mln sztuk rok wcześniej. Produkcja przetworów suszonych wyniosła w ub.r. 735 ton (wobec 772 ton rok wcześniej), a przetworów płynnych - 3557 ton (wobec 3395 tony rok wcześniej).

Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 532 ton (wobec 594 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 70% (w I kw. 2018 r.: 64%). Średnia cena przetworów suszonych spadła o 8% r/r 4,63 USD/kg. .

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła do 3498 ton (z 3146 ton rok wcześniej), z czego na eksport przypadło 47% (w I kw. 2018 r.: 47%), ze średnią ceną niższą o 2% r/r wynoszącą 1,46 USD/ kg.

"W pierwszym kwartale 2019 r. obserwowano niekorzystną dynamikę cen na rynku lokalnym. Jednak firmie udało się zrównoważyć sytuację, zwiększając eksport. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)