Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją usług

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Idea Bank systematycznie rozwija portfolio usług dla małych i średnich przedsiębiorców, integrując je jednocześnie w jednym, prostym panelu obsługowym, poinformował ISBnews członek zarządu banku Tomasz Górski. W II kwartale 2019 pojawi się wirtualny doradca Video Bot oraz nowy rachunek z bogatym pakietem usług dodatkowych, zapowiedział. Celem tych działań jest zdobycie pozycji lidera w pozyskiwaniu nowych firm na polskim rynku.

"Celem Idea Banku jest stworzenie ekosystemu dla polskiego przedsiębiorcy - rozwijamy to dwutorowo. Naszym klientom, czyli małym i średnim przedsiębiorcom nie brakuje najbardziej pieniędzy czy pomysłów, tylko zwyczajnie czasu. Dlatego tworzymy system, gdzie może on poprzez jeden login załatwić wiele spraw" - powiedział Górski w rozmowie z ISBnews.

Członek zarządu przypomniał, że Idea Bank oprócz typowych usług bankowych oferuje swoim klientom usługi księgowe na platformie Tax Care oraz Chmurę Faktur, czyli pierwszą w Polsce darmową platformę elektronicznej wymiany faktur między firmami. Dzięki temu połączeniu klient może nie tylko prowadzić proste fakturowanie, ale także weryfikować odbiorcę czy później obrót gotówki.

"W ciągu pierwszych tygodni funkcjonowania zintegrowanego systemu zaczęło z niego korzystać blisko 20 tys. klientów. Nie mogę powiedzieć, jakie mamy cele w perspektywie np. roku, ale chcemy z tej usługi uczynić coś, co będzie wyróżniało Idea Bank na tle konkurencji" - zapewnił.

Zdaniem Górskiego, tak zbudowany system pozwala na wprowadzanie kolejnych funkcjonalności, jak wprowadzony kilka tygodni temu kasoterminal, czyli urządzenie łączące funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza, ponieważ nie musi kupować dwóch urządzeń; uproszczony jest też proces sprzedaży.

"Do tego urządzenia mamy też aplikację IdeaPay Web, dzięki której można zobaczyć w czasie rzeczywistym statystyki sprzedaży. Kierunkiem, w którym chcemy iść jest integracja kasoterminalu z naszym podstawowym systemem Idea Club i wówczas wszystko będzie widoczne w jednym panelu obsługowym" - wskazał Górski.

Kolejnym krokiem będzie integracja z całą sferą cyfrowej administracji publicznej, która jest bardzo dobrze rozwinięta. Dzięki tzw. profilowi zaufanemu możemy założyć firmę, opłacać składki ZUS, itp.

"Chcemy połączyć użytkownika banku z usługami, które oferuje nam administracja, a więc kwestie podatkowe, ZUS czy zaświadczenia konieczne do przetargów. Celem jest więc zarządzanie wszystkimi tymi możliwościami z jednego miejsca" - wyliczył członek zarządu banku.

Jednym z przykładów integracji usług dla przedsiębiorców w "świecie realnym" jest sieć Idea Hub oraz stworzenie w Gdańsku pierwszego Idea Spot, gdzie w jednym miejscu znajduje się oddział banku, Tax Care, Idea Leasing oraz przestrzeń coworkingowa dla klientów, także startupów.

"Nie mamy jednak ambicji, by być inwestorem w startupach, chcemy oferować proste i intuicyjne produkty transakcyjne, kredyty, leasing, czy też produkty oszczędnościowo-inwestycyjne. Wspieramy także początkujących przedsiębiorców wiedzą np. poprzez organizowanie w Idea Hubach wykładów czy szkoleń" - wskazał Górski.

Podkreślił, że Idea Bank dokładnie obserwuje rynek bankowy, analizuje potrzeby klientów i stara się im nie tylko sprostać, ale wręcz je wyprzedzać. Chce być pionierem nowoczesnych rozwiązań.

"Najważniejszym trendem jest kreatywne, sprytne łączenie bankowości z usługami dodatkowymi dla przedsiębiorców, jak wspomniane kasoterminale, czy też połączenie z administracją" - powiedział.

Górski widzi także ogromny potencjał w finansowaniu i obsłudze e-commerce, ale tutaj konieczny jest rozwój systemu banku, wdrożenia nowych technologii. Także w tym wypadku celem banku będzie pełne zintegrowanie wszystkich możliwych usług i operacji w jednym, prostym panelu obsługowym.

"Mamy w Polsce bardzo nowoczesną bankowość z prostymi rozwiązaniami dla klientów, mamy dobrze rozwiniętą sferę administracji publicznej, więc trzeba znaleźć sposób jak je połączyć, ale w sposób przejrzysty, nieprzytłaczający przedsiębiorcy. Będziemy więc szli krok po kroku automatyzując kolejne funkcjonalności dla klienta, aby dać małemu i średniemu przedsiębiorcy poziom usług dostępny dziś tylko dla wielkich korporacji" - zapewnił Górski.

Jednym z takich nowatorskich rozwiązań, które w najbliższym czasie Idea Bank zaproponuje swoim klientom będzie Video Bot, czyli interaktywny pomocnik przy wypełnianiu formularzy i wniosków.

"Zamiast opisu pól, które musimy wypełnić wyświetla się postać wirtualnego doradcy, który w zależności od wybranych punktów udziela konkretnych, zindywidualizowanych wskazówek. I takie właśnie zindywidualizowane technologie chcemy w kolejnych miesiącach wprowadzać" - poinformował Górski.

Członek zarządu zapowiedział także uruchomienie w II kwartale 2019 r. nowego rachunku połączonego z nowym pakietem usług dodatkowych i wsparcia biznesowego dla przedsiębiorcy. Wszystkie te działania mają na celu dalszy rozwój banku i przyciąganie nowych klientów.

"Nie możemy, oczywiście, podać naszych celów, mogę jedynie zapewnić, że chcemy być liderem w pozyskiwaniu i obsłudze nowych firm w Polsce" - podsumował Górski.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)