Kruk miał 97,83 mln zł zysku netto, 126,29 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Kruk odnotował 97,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 90,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto grupy Kruk w I kw. 2019 roku wyniósł 97,9 mln zł i był jednym z najwyższych w historii działalności. Kruk zrealizował w nim 30% wyniku z całego ubiegłego roku" - czytamy w osobnym komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 126,29 mln zł wobec 119,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,71 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 285,33 mln zł rok wcześniej.

"Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 426,7 mln zł i były wyższe o 18% rok do roku oraz stanowiły 27% wyniku z całego ubiegłego roku. Kruk zainwestował 179,5 mln zł w 37 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Inwestycje wzrosły w porównaniu z I kw. 2018 r. o 43%. To był drugi z rzędu kwartał w którym obserwowaliśmy wzrost oczekiwanych zwrotów z kupowanych portfeli" - czytamy dalej.

Już po zakończeniu I kw., Kruk otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie 100% akcji wonga.pl Sp. z o.o., polskiej części międzynarodowego biznesu Wonga, podano także.

"Za nami dobry początek 2019 roku, który może okazać się przełomowy dla dalszego rozwoju Grupy. Dobre spłaty na poziomie 427 mln zł i dyscyplina kosztowa pozwoliły na osiągnięcie 98 mln zł zysku netto. Łącznie zainwestowaliśmy 179 mln zł, skupiając się przede wszystkim na rynkach rumuńskim i polskim, gdzie przypadło prawie 80% tej kwoty. Dobra sytuacja gospodarcza na tych dwóch rynkach i silne spłaty dają nam duży komfort w pracach nad poprawą efektywności we Włoszech i w Hiszpanii. Widać postęp - wierzymy, że wypracowane rozwiązania pozwolą nam zintensyfikować zakupy także w tych krajach w przyszłości" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Spółka podała także, że utrzymała konserwatywne podejście do zadłużenia - wskaźnik długo netto do EBITDA gotówkowej na koniec I kw. 2019 roku wyniósł 2,3x.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 37,93 mln zł wobec 9,44 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)