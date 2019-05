"Stany Zjednoczone od wielu lat tracą na handlu 600 do 800 miliardów dolarów rocznie. Z Chinami tracimy 500 miliardów dolarów. Przepraszam, ale nie będziemy tego dłużej robić" - napisał Trump na Twitterze.

W niedzielę Trump ogłosił - również na Twitterze - że od piątku wzrosną z 10 do 25 proc. cła na wybrane towary importowane z Chin do USA, a dodatkowe taryfy zostaną nałożone na więcej chińskich produktów. Zapowiedź podniesienia stawek celnych na chińskie produkty Trump składał już wcześniej, ale podwyżkę odłożono na czas nieokreślony ze względu na postęp w negocjacjach.

Trump wyjaśnił, że negocjacje handlowe z ChRL postępują zbyt wolno, bo strona chińska próbuje renegocjować to, co już ustalono.

Waszyngton chce skłonić Pekin do zmiany polityki handlowej, w tym do rezygnacji z wymuszania transferów technologii i dotowania rodzimego sektora technologicznego, a także do zapewnienia większej ochrony praw własności intelektualnej.

