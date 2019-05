PCM miało 6,19 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odnotował 6,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk brutto wyniósł 8,14 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,14 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 154,27 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Masterlease sfinansowała dla swoich klientów 2 409 samochodów. Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na dzień 31 marca 2019 r. wyniosła 35 908 pojazdów finansowanych. W okresie pierwszego kwartału 2019 roku nastąpił spadek floty o 74 pojazdy. Natomiast w okresie od 31 marca 2018 roku do 31 marca 2019 roku nastąpił wzrost floty o 1 745 pojazdów, co stanowi wzrost o 5,1% r/r, podano także w raporcie.

"Zgodnie z założeniami strategii grupa koncentruje swoje działania na rozwoju nowego produktu i kanału dystrybucji dla klientów detalicznych oraz na dalszym propagowaniu leasingu z usługami dodatkowymi wśród małych i średnich firm. Spółka odnotowuje sukcesywne zmiany w strukturze swojego portfela klientów. Wzrasta udział klientów indywidualnych we flocie (z 4% na 31 grudnia 2017 roku do 6,9% na 31 marca 2019 roku) oraz małych przedsiębiorstw (z 55,6% na 31 grudnia 2017 roku do 58,6% na 31 marca 2019 roku)" - czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 6,22 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)