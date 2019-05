Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim na łączną kwotę 1,4 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka.



"Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych obligacji: 1 400 000 000 zł, w tym serii PGE002210526 z okresem zapadalności 7 lat: 400 000 000 zł oraz serii PGE003210529 z okresem zapadalności 10 lat: 1 000 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji: równa wartości nominalnej obligacji. Data emisji: 21 maja 2019 r. Data wykupu obligacji: 21 maja 2026 r. (seria PGE002210526) oraz 21 maja 2029 r. (seria PGE003210529)" – wymieniono w komunikacie.



Oprocentowanie obligacji:



a) seria PGE002210526: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20%,



b) seria PGE003210529: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,40%, podano także.



"Obligacje nie będą zabezpieczone. […] Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od daty emisji. Cel emisji, […] nie został określony" – czytamy dalej.



Wcześniej Fitch Ratings przyznał Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP).



Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)