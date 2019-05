Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Orphee, spółka zależna PZ Cormay, zawarła umowę sprzedaży akcji (share purchase agreement) z Diesse Newco S.r.l., podmiotem kontrolowanym przez ArchiMed SAS, w sprawie sprzedaży 13 500 000 akcji klasy A spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. za łączną cenę 13,3 mln euro, podała Orphee. Tego samego dnia sprzedaż na warunkach uzgodnionych w umowie została zrealizowana, tj. Orphee otrzymała płatność za akcje, akcje zostały przeniesione na nabywcę, wykonane zostały także inne czynności, co do których w umowie zastrzeżono wymóg ich przeprowadzenia w ramach zamknięcia transakcji.

"O ile określone wartości przychodów zostaną osiągnięte przez Diesse w roku obrotowym 2019, cena może zostać zwiększona ('earn-out'); wartość earn-outu może wynieść pomiędzy 0 a 1,2 miliona euro" - czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje standardowe zobowiązania w zakresie zakazu konkurencji Orphee w odniesieniu do kluczowych linii biznesowych Diesse, zobowiązania te będą wiążące przez dwa lata od daty zamknięcia.

Środki ze sprzedaży Grupa Cormay zamierza wykorzystać m.in. dla współfinansowania budowy nowej fabryki odczynników, podano w komunikacie.

"To była kompleksowa i skomplikowana transakcja. Zakończony proces sprzedaży pakietu akcji włoskiej spółki otwiera drogę do realizacji kluczowych dla wzrostu wartości grupy inwestycji, zapewniając środki niezbędne dla ich sfinansowania. Wpływy ze sprzedaży akcji w pierwszej kolejności mogą zostać przeznaczone dla sfinansowania budowy fabryki odczynników, spełniającej wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa oraz znacząco zwiększającej moce wytwórcze grupy w przyszłości. Sprzedaż Diesse pozwoli również na zwiększenie kapitału obrotowego grupy, umożliwiając efektywne wejście na rynek z poszerzoną ofertą analizatorów hematologicznych i biochemicznych, w tym analizatorów własnej konstrukcji: Hermes i Equisse" - skomentował prezes PZ Cormay Janusz Płocica, cytowany w komunikacie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

