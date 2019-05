Maciej Nowak został oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa Infoscanu



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Infoscanu oddelegowała Macieja Nowaka, aktualnego członka rady, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. Jego głównym zadaniem ma być koordynacja oraz wsparcie ekspansji zagranicznej firmy, a także komercjalizacji urządzenia na kolejnych rynkach. Nowak będzie odpowiadał również za rozwój działalności operacyjnej. Nominacja jest skutkiem rezygnacji ze stanowiska członka zarządu Miłosza Jamrożego.

"W związku z rezygnacją pana Miłosza Jamrożego z pełnienia funkcji członka zarządu, zarekomendowaliśmy radzie nadzorczej spółki wzmocnienie składu zarządu w drodze oddelegowania pana Macieja Nowaka do pełnienia funkcji wiceprezesa. Jego dotychczasowe doświadczenie sprzedażowe oraz menadżerskie będzie nieocenionym atutem na obecnym etapie rozwoju spółki. Aktywna ekspansja zagraniczna oraz komercjalizacja to procesy złożone i dynamiczne, które wymagają odpowiedniego podejścia. Pan Maciej wie jak negocjować nowe umowy oraz zna bardzo dobrze nasz biznes, ponieważ uczestniczył już w pozyskiwaniu nowych klientów dla Infoscan. Jestem przekonany, że pan Maciej doskonale sprawdzi się w nowej roli" - powiedział wiceprezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Maciej Nowak w swojej dotychczasowej karierze pracował w takich firmach oraz instytucjach jak Premium Financial, Getin Noble Bank, Public Shell Advisory oraz Regionalny Fundusz Hipoteczny, gdzie pełnił funkcje menadżerskie oraz zajmował się pozyskiwaniem i obsługą klientów. Zasiada również w radzie nadzorczej spółki Triggo, podano także. Oddelegowany został na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia oddelegowania.

"Spółka stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. Infoscan przestaje być start-upem, a staje się podmiotem, który prowadzi działalności komercyjną i zarabia na siebie. Moim zadaniem jest kontynuacja działań, które rozpocząłem jako członek rady nadzorczej, a mianowicie pozyskiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz w Polsce. Według planu komercjalizacji urządzenia MED Recorder spółka planuje do końca roku rozpocząć działalność na co najmniej 10 rynkach. Liczę na to, że moje wsparcie pozwoli nie tylko osiągnąć ten cel jak najszybciej, ale także zwiększyć tą liczbę jeszcze w tym roku, co będzie miało istotny wpływ na pozytywne wyniki finansowe" - skomentował Nowak.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)