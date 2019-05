Polimex-Mostostal złożył oferty na ok. 5,4 mld zł, chce z tego pozyskać 1: 3



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Polimex-Mostostal ma obecnie w ofertowaniu projekty o łącznej wartości ok. 5,4 mld zł bez udziału konsorcjantów i liczy na pozyskanie z tego ok. 1,5-2 mld zł, poinformowali członkowie zarządu.

"W ofertacji ponad 5 mld zł przypada na spółkę. To są konkretne, aktywne procesy ofertowe" - powiedział wiceprezes Maciej Korniluk, podczas konferencji prasowej.

"W ofertowaniu mamy skuteczność ok. 30%, czyli średnio co trzecią wygrywamy. Z tej puli od 1,5 mld zł do 2 mld zł Polimex powinien pozyskać. Wzrost backlogu będzie już widoczny w 2019 r." - dodał wiceprezes Przemysław Janiszewski.

Wśród priorytetowych projektów do pozyskania wymienił rozbudowę Terminala LNG w Świnoujściu, budowę baterii koksowniczej nr 4 dla JSW Koks i budowę bloku gazowo-parowego 450-750 MWe w Grudziądzu.

Na koniec marca portfel zamówień grupy wynosił 2,5 mld zł z uwzględnieniem wygranego, niepodpisanego kontraktu dla ZA Puławy (1,16 mld zł), który oczekuje wyłącznie na zgody korporacyjne u zamawiającego, poinformował także zarząd.

"Zatrzymaliśmy spadek portfela - chcemy w dalszym ciągu go odbudowywać. Będzie więcej projektów średnich i mniejszych, my na te projekty musimy się przemodelować" - dodał Janiszewski.

Według zarządu, nie oznacza to jednak, że spółka nie będzie już realizować dużych, strategicznych projektów - takim mogłaby być np. budowa bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, wskazał prezes Krzysztof Figat.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

