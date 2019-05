Grupa Żywiec spodziewa się wzrostu rynku w ujęciu wartościowym w 2019 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec ocenia, że rynek piwa w Polsce będzie stabilny lub lekko malejący w ujęciu wolumenowym, ale rosnący wartościowo w 2019 r., poinformowała dyrektor ds. marketingu Małgorzata Lubelska.

"Ubiegły rok był rekordowy, ze wzrostem rynku o 3,5% wolumenowo. W tym roku rynek będzie stabilny, być może zmniejszy się nawet, o 1-2%. W ub.r. był mundial, który podnosił rynek. Wartościowo był [w ubiegłym roku] wzrost o 7% i w tym roku zakładamy, że rynek też będzie rozwijał się bardziej wartościowo. Wartość rynku wzrośnie, bo Polacy wybierają droższe piwa z wyższej półki" - powiedziała Lubelska podczas spotkania prasowego, poświęconego nowej ofercie grupy.

W prezentacji spółka podała, że w ub.r. rynek lagerów w Polsce wzrósł wartościowo o 5,4% r/r, piw z kategorii "specjalności" o 10,9% r/r, piw smakowych o 24,1%, a piw bezalkoholowych o blisko 80%.

Lubelska poinformowała, że w tej ostatniej grupie Żywiec zgarnia premię za pierwszeństwo na rynku, co przekłada na 46-proc. udział. W tym roku grupa nadal chce rozwijać się w kategorii piw bezalkoholowych.

"Dalej będziemy rozwijać strefę zero. Wprowadzamy m.in. unikalne propozycje - Białe i IPA w wersji bezalkoholowej" - powiedziała dyrektor.

"Na pewno ten segment będzie się rozwijał. Liczymy, że za 5 lat jest realne, by stanowił 10% rynku" - dodała. Obecnie piwa bezalkoholowe mają ok. 3% udziału w rynku.

Według spółki trzech na czterech dorosłych Polaków pijących piwo bezalkoholowe oczekuje dalszego poszerzania oferty. Odpowiadając na to zapotrzebowanie Żywiec wprowadza na rynek Żywiec Białe 0.0% oraz Żywiec Sesyjne IPA 0.0.%, czyli bezalkoholowe warianty specjalności jego flagowej marki. Ponadto, jako pierwsza firma wprowadza na dużą skalę radlera warzonego z użyciem ciemnych słodów - Warka Radler 0,0% Ciemne Cytrynowe.

Natomiast w kategorii piw smakowych w portfolio firmy pojawi się nowy wariant marki Desperados - Desperados Mojito oraz Dziki Sad o smaku mango, podała także spółka.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

(ISBnews)