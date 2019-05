Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 0,15 proc. do 2,7395 USD za funt.

"Słabnie chiński popyt na miedź, bo przetwórcy miedzi ograniczyli w kwietniu swoją aktywność. Do tego spada sprzedaż samochodów, w których produkcji też używa się miedzi" - piszą w swoim raporcie analitycy Citic Futures Co.

Tymczasem nadal rozgrzana jest atmosfera wokół sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami, a do tego prezydent USA Donald Trump "przeniósł swoją uwagę" m.in. na Huawei Technologies Co, co nie ułatwi rokowań handlowych pomiędzy obu mocarstwami.

Trump podpisał w środę rozporządzenie zabraniające amerykańskim sieciom teleinformatycznym nabywania i użytkowania sprzętu od firm mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ocenia się że jest ono skierowane głównie właśnie przeciwko chińskiemu koncernowi Huawei.

Stany Zjednoczone, podobnie jak kilka innych krajów, podejrzewają, że sprzęt i oprogramowanie Huawei może być wykorzystywane do celów szpiegowskich. Huawei stanowczo temu zaprzecza.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zakończyła handel na poziomie 6.085,00 USD za tonę, zyskując 58 USD. Do wzrostów notowań metalu przyczyniła się informacja, że prezydent USA Donald Trump gotów jest opóźnić swoją decyzję o nałożeniu ceł na import samochodów maksymalnie o 6 miesięcy.