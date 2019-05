Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 36,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Skorygowany zysk netto grupy wzrósł do 40 mln zł z 2,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 54,27 mln zł wobec 15,28 mln zł zysku rok wcześniej.



"Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła z poziomu 28,1% przed rokiem do 43% w tym roku" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 714,67 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 746,81 mln zł rok wcześniej.



"Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za pierwszy kwartał 2019 roku były niższe o 32,1 mln zł, co jest spowodowane mniejszymi przychodami w segmencie obrotu (o 69,1 mln zł), skompensowane częściowo głównie przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych (o 34,7 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 80,3 mln zł i był wyższy o 41,4 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego głównie ze względu na lepszy wynik segmentu energetyki wiatrowej będący konsekwencją wyższych wolumenów produkcji oraz cen sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej" - czytamy w raporcie kwartalnym.



"W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanych (znormalizowanych) EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 80,3 mln zł oraz 40,0 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 41,4 mln zł i 37,5 mln zł" - czytamy dalej w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,63 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej.



"Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Pozytywnie odbieramy decyzje dotyczące nowelizacji ustawy o OZE, których realizacja doprowadzi do powstania nowych mocy wytwórczych w systemie energetycznym o łącznej mocy 3,4 GW, w tym 2,5 GW w systemie lądowych farm wiatrowych oraz 0,75 GW w segmencie fotowoltaiki. Zdecydowanie większy wolumen energii elektrycznej przewidziany do sprzedaży w ramach tegorocznej aukcji zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia dla projektów Polenergii o łącznej mocy 215 MW" - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.



Grupa liczy, że zapowiadane przez Ministerstwo Energii powstanie do końca 2019 roku specustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej, przyspieszy budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych na Bałtyku.



"Trzeba pamiętać, że projekty offshore Polenergii posiadają już warunki przyłączeniowe o łącznej mocy 3 GW, a termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego" - podkreślił prezes.



Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.



(ISBnews)