Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Milkiland odnotował 3,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,37 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,79 mln euro wobec 0,07 mln euro straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,51 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 30,09 mln euro rok wcześniej.



"Przychody Milkiland w I kw. 2019 r. spadły o ok. 2% r/r do 29,5 mln euro, co było wynikiem spadku produkcji grupy (-10% r/r), częściowo skompensowanego wyższymi cenami wyrobów gotowych na rynkach działalności grupy oraz wyższymi cenami eksportowymi" - czytamy w raporcie.



Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.



(ISBnews)