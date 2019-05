Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 14,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 10,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 17,28 mln zł wobec 14,48 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 19,4% r/r do 22,6 mln zł.



"W osiągnięciu lepszych wyników finansowych pomogło ożywienie na rynku farb i lakierów w Polsce oraz wyższy popyt na produkty premium, wśród których plasują się dwie topowe marki Śnieżki: Magnat i Vidaron" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,51 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 118,39 mln zł rok wcześniej.



"W trzech pierwszych miesiącach 2019 roku w strukturze sprzedaży grupy kapitałowej Śnieżka dominowały wyroby dekoracyjne (przede wszystkim farby i lakiery), które odpowiadały za 77,3% skonsolidowanych przychodów. Drugie miejsce w strukturze sprzedaży miała chemia budowlana z udziałem na poziomie 12,8%" - czytamy w komunikacie.



Dominujący udział w całkowitych przychodach grupy (81,2%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła ona o 13,4% do 104,3 mln zł. Na drugim i trzecim miejscu w strukturze sprzedaży uplasowały się Ukraina (10,6%) oraz Białoruś (4,6%). Wyniki osiągnięte na tych rynkach w pierwszym kwartale br. były niższe rok do roku, podano także.



"W Polsce, która niezmiennie stanowi nasz największy rynek zbytu, obserwujemy m.in. kontynuację ożywienia na rynku wyrobów do ochrony i dekoracji drewna. Kolejny kwartał z rzędu widoczna była również migracja klientów w kierunku produktów droższych, charakteryzujących się najwyższą jakością. Po udanym pierwszym kwartale tegoroczny sezon remontowo-budowlany rozpoczynamy więc w dobrych nastrojach" - skomentował prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.



"Sprzedaż produktów premium w Polsce dynamicznie rośnie. Chcemy wykorzystać ten trend i poprzez intensywniejsze działania marketingowe dodatkowo wesprzeć pozycję naszych marek z tego segmentu" - wyjaśnił prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,02 mln zł wobec 26,78 mln zł zysku rok wcześniej.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.



(ISBnews)