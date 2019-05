Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 58,49 mln zł jednosstkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 55,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 58,82 mln zł wobec 53,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 571,1 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 500,95 mln zł rok wcześniej.



"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear w I kwartale 2019 roku wyniosła 502,8 mln zł i stanowiła 88,0% sprzedaży ogółem, wobec 89,4% w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 68,3 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 28,5% w ujęciu rok do roku. Ich udział w przychodach ogółem wyniósł 12,0%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,6 mln zł, czyli były o 1,8 mln zł niższe niż w I kwartale 2018 roku. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0% wobec 1,5% w I kwartale 2018 roku" - czytamy w komunikacie.



"Dzięki odpowiedniej strategii i dobrej egzekucji planów, poprawiliśmy nasze wyniki finansowe w I kwartale br. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej związanej np. ze spadkiem sprzedaży na rynku opon do samochodów osobowych oraz dalszymi wzrostami cen materiałów, wypracowaliśmy zysk netto o blisko 6% wyższy niż rok wcześniej. Będziemy dalej koncentrować nasze działania na wykorzystywaniu szans rynkowych w rosnących segmentach rynku oponiarskiego. Sprzyja temu sukcesywnie rozwijana przez nas produkcja opon klasy premium oraz opon o wyższych średnicach osadzenia" - powiedział prezes FO Dębica Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.



Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava.



