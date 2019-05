Mabion miał 14,98 mln zł straty netto, 14,51 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Mabion odnotował 14,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 14,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 14,51 mln zł wobec 14,07 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 0 mln zł rok wcześniej.

"Był to okres intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała złożeniem odpowiedzi na pytania Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymane w ramach etapu Dnia 120 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Tym samym spółka zrealizowała ważny kamień milowy na drodze do uzyskania rejestracji w EMA swojego flagowego projektu i jest coraz bliżej finalnej opinii regulatora. W ostatnich tygodniach

Mabion zrealizował pierwszy kamień milowy na drodze do rejestracji MabionCD20 w Turcji, a także złożył w EMA drugi wniosek dot. tego leku, którego celem jest umożliwienie sprzedaży produktu na rynkach nadal objętych ochroną patentową dla MabThera dot. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)" - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze trzy miesiące tego roku były wymagającym okresem dla całego zespołu, który kontynuował prace nad odpowiedziami dla EMA. Kompleksowo odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania regulatora. Pozostajemy pozytywnie nastawieni do kolejnych etapów procesu rejestracji i niezmiennie spodziewamy się finalnej opinii jeszcze w tym roku" - powiedział członek zarządu Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

Złożenie odpowiedzi (Dzień 121) pozwala na kontynuację procedury rejestracyjnej w Unii Europejskiej. Europejski regulator rozpoczął proces weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez zespół Mabion. Spółka spodziewa się kolejnej rundy pytań w czerwcu br.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)