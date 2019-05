Torpol miał 4,57 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2019 r.



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Torpol odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,91 mln zł w porównaniu z 4,05 mln zł straty rok wcześniej.

"Wyniki grupy za I kwartał 2019 roku to efekt przede wszystkim wysokiego tempa i zakresu realizacji prac w ramach wypracowanego w latach 2017-2018 rekordowego portfela zamówień. Restrykcyjnie pilnujemy strony kosztowej realizacji projektów na bardzo trudnym rynku modernizacji infrastruktury kolejowej, dzięki czemu Grupa jest w stanie generować dodatnie wyniki finansowe. Nadal w sposób istotny odczuwamy presję na marże spowodowaną ryzykiem wzrostu cen materiałów budowlanych, trudniejszego dostępu do podwykonawców oraz wzrostu kosztów pracowniczych i w związku z tym konieczne jest podjęcie systemowych rozwiązań oraz decyzji w zakresie waloryzacji realizowanych obecnie kontraktów. Uważamy jednak, że pod względem operacyjnym 2019 rok będzie podobny do 2018, jednakże bez obciążenia sytuacją w Norwegii" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 5,15 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,98 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 211,91 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,85 mln zł wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.

