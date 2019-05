Liczba graczy oczekujących na zakup gier PlayWay przekroczyła 4,8 mln



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 4,8 mln, podała spółka.

"Do sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 93 tys. szt. gry UBOAT, ponad 850 tys. szt gry Car Mechanic Simulator 2018 oraz ponad 845 tys. szt. gry House Flipper" - czytamy w komunikacie.

Dodatek DLC do gry House Flipper tj. Garden DLC produkcji spółki zależnej Frozen District Sp. z o.o., który miał swoją premierę w dniu 16.05.2019 r. o godz. 15.00 czasu polskiego w sklepie STEAM w ciągu pierwszych 72 godzin przekroczył sprzedaż 45 tys. kopii., podano również.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)