2,25 mld zł – taki jest budżet czterech konkursów w ramach flagowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Mowa oczywiście o tegorocznej edycji „Szybkiej Ścieżki”, prowadzonej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Obecna tura dofinansowania innowacyjnych projektów to także kilka istotnych nowości, otwierających program dla kolejnych grup potencjalnych beneficjentów. W przypadku 3 z 4 programów nabory ruszyły już pełną parą. NCBR spodziewa się tu prawdziwej lawiny wniosków – w końcu „Szybka Ścieżka” to najpopularniejsze wśród przedsiębiorców źródło finansowania nowatorskich projektów. Tylko w zeszłym roku przyciągnęło ono 1200 wniosków na łączną kwotę ponad 9,5 mld zł.

– W tym roku NCBR proponuje „Szybką Ścieżkę” w nowej formule, jeszcze bardziej przyjaznej wszystkim tym, którzy chcą wdrażać przełomowe rozwiązania - podkreśla wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Projekty, powstałe dzięki środkom z „Szybkiej ścieżki” to m.in.: symulator VR do szkolenia służb ratowniczych, nowa generacja protez bionicznych ręki czy mobilne urządzenie do diagnostyki molekularnej.



Okazja dla nauki

Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” NCBR zaprasza nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe. To nie koniec nowości: w tym roku o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Wspólnym mianownikiem będzie cel projektu na który zostanie złożony wniosek: ma on wesprzeć debiut rynkowy nowego lub zdecydowanie ulepszonego produktu, usługi albo procesu. Terminy? „Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence to konkurs o budżecie 50 mln zł, w którym nabór wniosków kończy się 29 listopada. Zaś już tylko do 1 lipca można składać dokumenty o dofinansowanie w ramach pierwszej tury konkursu dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także tych z udziałem jednostek naukowych). Tu do przekazania jest 1,05 mld zł. Nieco więcej, bo 1,1 mld zł, czeka w jego drugiej turze, ruszającej 16 września a kończącej się 16 grudnia.



Uczelnie na start

Zupełną nowością w agendzie NCBR jest kolejny, uruchomiony już konkurs w ramach „Szybkiej Ścieżki”, dedykowany projektom na rzecz dostępności, z łącznym budżetem 50 mln zł. Termin naboru wniosków upływa 1 lipca.

- Jest on realizowany w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”, który polegać będzie na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami – tłumaczy prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR wspiera dostępność także z poziomu kolejnego, debiutującego programu „Uczelnia dostępna”. Ten zakłada przeznaczenie 200 mln zł na projekty dostosowujące oferty uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków potrwa do 28 czerwca br. a o dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Jakie są wymagania NCBR? Zgłaszane do konkursu projekty będą mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. W ten sposób NCBR umożliwia uczelniom likwidowanie przeszkód dla niepełnosprawnych studentów i pracowników uczelni, po to by mogły one w pełni korzystać z życia akademickiego i przygotować się do płynnego wejścia na rynek pracy. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.



Wszyscy do Krakowa

Dokąd zmierza cyfrowa gospodarka i jak technologie wpływają na całe społeczeństwa? Żeby się tego dowiedzieć nie trzeba jechać do Krzemowej Doliny, Hong Kongu czy Londynu. 21 i 22 maja Kraków - Miasto Gospodarz kongresu Impact’19 stanie samym sercem tygla, w którym realizują się innowacyjne idee i projekty. To wydarzenie, na którym przełomowe start-upy, naukowcy, biznes i politycy mówią tym samym językiem. Impact’19 to 4 sceny, 6 tysięcy gości, 250 speakerów i dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Stałymi bywalcami są tam m.in. premierzy jak i ministrowie z Polski oraz szefowie rządowych agencji (np. PFR i NCBR). W tym roku dołączą do nich kluczowi politycy z regionu CEE, w Krakowie pojawią się również wysocy rangą przedstawiciele takich potentatów jak Google, Mastercard, PZU, AstraZeneca, Amgen, Allegro, Orlen, Azoty, Tauron, Grupa Volkswagen, BNP Paribas, Żabka czy Siemens. Oni wszyscy pokażą swoje pomysły na to, jak przy wsparciu technologii, zmienić świat na lepsze. Impact’19 przyniesie też premiery najnowszych inwestycji, rządowych strategii i kluczowych raportów. Tutaj powstają pomysły i tworzone są projekty, które mają kluczowy wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki. perspektywy biznesu. Na Impact’19 dzisiejszy liderzy - wielki biznes, startupy, środowisko naukowe, administracja publiczna - decydują o tym jak będzie wyglądać jutrzejszy świat.