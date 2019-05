TIM miał 3,87 mln zł zysku netto, 11,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - TIM odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 7,14 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowana EBITDA była najwyższa w historii grupy i wyniosła 11,9 mln zł, tj. o ponad 110% więcej niż w I kw. 2018 r., podano w komunikacie.

"Głównym czynnikiem, który miał na to wpływ, był oczywiście dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Warto zauważyć, że towarzyszył mu wolniejszy niż przyrost przychodów wzrost kosztów operacyjnych (o 4,9% r/r), co wynikało między innymi z rosnącej efektywności wykorzystania możliwości operacyjnych Centrum Logistycznego w Siechnicach zarządzanego przez naszą spółkę zależną 3LP SA" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,55 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 193,96 mln zł rok wcześniej.

Obroty spółki dominującej TIM wzrosły o 7,2%, do 188,1 mln zł, z czego niemal 72% przyniosła sprzedaż online. Jednostkowy wynik na sprzedaży był wyższy o 188,9% od osiągniętego w I kw. 2018 r. i wyniósł 7,3 mln zł.

"Za nami najlepszy styczeń, luty i marzec w historii. W dwóch z trzech miesięcy nasze miesięczne obroty przekroczyły 60 mln zł, a w marcu niemal przekroczyły 70 mln zł i był to trzeci najlepszy miesiąc w historii TIM-u. Potwierdzeniem skuteczności naszego modelu działania są nie tylko rosnące przychody ze sprzedaży, ale niemal 190-proc. wzrost wyniku na sprzedaży i to mimo wysokiej konkurencji na rynku. To przede wszystkim efekt wzrostu procentowej marży brutto o 2,9 pkt proc." - wskazał prezes Krzysztof Folta.

W strukturze przychodów TIM SA zmniejszył się – zgodnie z zamierzeniami spółki – udział pośredników (resellerów) na korzyść klientów z sektora instalatorów. Po raz pierwszy największy udział w obrotach miała grupa "aparatura i rozdzielnice" (31,1%).

"To skutek prowadzonych przez nas systematycznie działań na rzecz zwiększenia sprzedaży najbardziej rentownych grup produktów. W efekcie aparatura wraz z oświetleniem (10,9%) oraz osprzętem elektroinstalacyjnym (9,7%) odpowiadają już za ponad połowę przychodów ze sprzedaży TIM-u" - skomentował członek zarządu i dyrektor handlowy Piotr Nosal.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,73 mln zł wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)