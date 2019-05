TUnŻ Warta wycofuje się z uczestnictwa w programie PPK



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta (TUnŻ Warta) zdecydowało o wycofaniu się z uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Decyzja została podjęta ze względu na istniejące na tym etapie projektu ryzyka prawne, dotyczące ustawy o PPK oraz regulacji FATCA/CRS i AML, podała spółka.

"Warta nadal uważa, że PPK to dobry kierunek w zabezpieczaniu finansowym przyszłości Polaków, jednak po szczegółowych analizach aktualnych zapisów prawnych zarząd TUnŻ Warta zdecydował o wycofaniu się z uczestnictwa w programie. Decyzja została podjęta ze względu na istniejące na tym etapie projektu ryzyka prawne, dotyczące ustawy o PPK oraz regulacji FATCA/CRS i AML, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na prowadzoną działalność firmy i jej akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Warta ogłosiła chęć przystąpienia do programu PPK w grudniu 2018 r., upatrując w nim ważny element uzupełniający ofertę.

"Od początku prac nad tym rozwiązaniem Warta traktowała je jako ważne wsparcie systemu emerytalnego w Polsce, bowiem trendy demograficzne wydają się nieubłagane. Z jednej strony należy się mierzyć ze starzejącym się społeczeństwem, z drugiej strony widać stale rosnącą długość życia. W tej sytuacji system emerytalny w Polsce potrzebuje nowego, świeżego impulsu, który będzie wspierał Polaków w odkładaniu pieniędzy na przyszłość" - podkreślono.

Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w Hanowerze (BOAG Boersen AG).

(ISBnews)