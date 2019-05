PiS w koalicji parlamentarnej z Konfederacją? Kaczyński: Nie ma o czym mówić, to formacja prorosyjska

Źródło: PAP

Nie ma o czym mówić - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do pytania, czy jego partia może wejść w koalicję parlamentarną z Konfederacją. To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią - podkreślił.