Asseco Poland kupiło 69,01% akcji spółki ComCERT



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Asseco Poland kupiło 69,01% akcji w spółce ComCERT, zajmującej się dostarczaniem usług

z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. monitorowaniem bezpieczeństwa i wykrywaniem zagrożeń teleinformatycznych, podała spółka. Dzięki tej transakcji Asseco rozszerzy i wzmocni swoje kompetencje w tym obszarze.

ComCERT jest pierwszą w Polsce firmą doradczą, specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) dla przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Eksperci ComCERT analizują podatności na ataki hakerskie w systemach klientów, wspierają ich w czasie incydentu i analizują stan systemów po zdarzeniu. Na styku tych trzech usług rozwijają także zespoły Security Operations Center u klientów - nie tylko aktywnie, pomagając w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci, ale również poszerzając ich kompetencje.

"Asseco ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu aplikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa. Ponadto dostarczamy oraz utrzymujemy rozwiązania sprzętowe, a także implementujemy oprogramowanie firm trzecich. Dzięki akwizycji ComCERT poszerzamy nasze kompetencje w zakresie doradztwa bezpieczeństwa cybernetycznego oraz umacniamy naszą pozycję w tym segmencie rynku" - powiedział dyrektor pionu organizacji międzynarodowych i rozwiązań dla sektora bezpieczeństwa Asseco Poland Zdzisław Wiater, cytowany w komunikacie.

"Włączenie ComCERT w skład Grupy Asseco jest związane ze wzrostem dynamiki przychodów z tego sektora. Zwiększone zainteresowanie bezpieczeństwem dostrzegamy nie tylko na rynku krajowym, ale także za granicą, głównie w Afryce. Docelowo zespół ComCERT będzie wzbogacony o kompetencje specjalistów Asseco, które są związane z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyberbezpieczeństwa firm trzecich" - dodał wiceprezes Asseco Poland Andrzej Dopierała.

Asseco dynamicznie rozwija się w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz realizuje ciekawe wdrożenia w Polsce i zagranicą. Tylko w 2018 r. przychody z tego obszaru osiągnęły poziom 80 mln zł. Natomiast w marcu br. ogłoszono, że Asseco Data Systems (ADS), we współpracy z Asseco Poland i ComCERT uruchomi w Republice Togijskiej "Cyber Defense Africa" - pierwszą w tym kraju instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo cybernetyczne. Współpraca ta będzie realizowana w ramach spółki joint venture, którą ADS stworzył razem z rządem Togo. Nowa organizacja rozpocznie funkcjonowanie na początku 2020 r., a koszt inwestycji wyniesie ok. 14 mln euro, przypomniano.

"Działamy na rynku od 2012 roku i jesteśmy pierwszym zespołem dostarczającym usługi typu CERT, niezwiązanym z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Dysponujemy także jednym z najbardziej doświadczonych na polskim rynku zespołem świadczącym usługi bezpieczeństwa cybernetycznego. Będąc cześcią Grupy Asseco oraz dzięki połączonym kompetencjom ekspertów Asseco i ComCERT będziemy mogli docierać do większej liczby klientów i realizować jeszcze bardziej wymagające projekty" - podsumował prezes ComCERT Tomasz Chlebowski.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)