W majowych wyborach samorządowych w części okręgów w Anglii ugrupowanie uzyskało najlepszy wynik w swojej historii, zwiększając stan posiadania o ponad 700 radnych. Badania opinii publicznej wskazywały także, iż Liberalni Demokraci najprawdopodobniej uplasują się na drugim miejscu w czwartkowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, których wyniki będą ogłoszone w niedzielę wieczorem.

"Razem odbudowaliśmy Liberalnych Demokratów - dziękuję" - powiedział w piątek 76-letni Cable, podkreślając, że odchodzi z ugrupowania "przy rekordowym poziomie członkostwa i rosnącej liczbie sympatyków wśród studentów i ludzi młodych".

W latach 2010-2015 proeuropejscy Liberalni Demokraci pod przywództwem Nicka Clegga byli partnerem Partii Konserwatywnej w koalicyjnym rządzie, po tym gdy w wyborach z 2010 roku uzyskali aż 23 proc. głosów (57 mandatów).

Pięć lat później partia zdobyła jednak zaledwie 7,9 proc. poparcia i miała tylko 8 deputowanych, co było m.in. efektem stawianych jej zarzutów, że złamała kluczowe obietnice wyborcze ws. opłat za studia.

W ostatnich wyborach z 2017 roku partia pod przywództwem ówczesnego lidera Tima Farrona powiększyła jedynie nieznacznie swój stan posiadania - do 12 mandatów.

Dopiero ostatnie miesiące przyniosły znaczny wzrost popularności ugrupowania, które jako jedyne wprost wypowiada się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

"Przed nami są kolejne wielkie wyzwania. Jednym z nich jest to, aby wygrać - wreszcie - bitwę o zatrzymanie brexitu. Nasza kampania dała nam nadzieję; teraz musimy zagwarantować w parlamencie przeprowadzenie (ponownego) referendum, a następnie je wygrać" - argumentował Cable.

Doświadczony polityk zapowiedział swoją rezygnację ze stanowiska w połowie marca, wskazując na konieczność przekazania władzy w partii młodszemu pokoleniu.

Chętni do zastąpienia Cable'a muszą zgłaszać kandydatury do 7 czerwca. Prawo ubiegania się o to stanowisko mają wszyscy posłowie ugrupowania w Izbie Gmin (jedenastu), którzy musieliby jednak uzyskać poparcie co najmniej jednego posła oraz co najmniej 200 członków 20 różnych struktur terenowych.

Wśród faworytów do objęcia stanowiska są m.in. Jo Swinson, Layla Moran oraz Ed Davey.

Nowy lider zostanie ogłoszony 23 lipca 2019 r. Mniej więcej w tym samym czasie powinien zostać zakończony proces wyboru następcy Theresy May, która w piątek zapowiedziała swoją rezygnację ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej i premiera Wielkiej Brytanii.

Po odejściu Cable'a najstarszym liderem wśród głównych ugrupowań politycznych stanie się stojący na czele opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn, który w maju skończy 70 lat.

