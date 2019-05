Soho Development sprzedało spółkę Cracovia Property



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Soho Development podpisało umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Cracovia Property na rzecz podmiotu powiązanego z Maciejem Zientarą tj. Supernova Financial Services, podała spółka. Bazowa cena sprzedaży udziałów wynosi 5,36 mln zł.

"Głównym składnikiem majątku podmiotu zależnego są prawa do nieruchomości wskazane poniżej:

a) Działka nr ew. 576/50 o powierzchni 3 751 m2 o potencjale zabudowy 7 227 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej z funkcją usługową, (Nieruchomość Etapu III);

b) Działki nr ew. 576/26, 576/28, 576/29, 576/31 oraz 576/7 o łącznej powierzchni 5 754 m2, dla których nie wydano warunków zabudowy umożliwiających prowadzenie inwestycji, dla których zgodnie ze zleconą przez spółkę analizą architektoniczną istnieje w przyszłości potencjalna możliwość zabudowy maksymalnie 2,7 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej z funkcją usługową, co jest obarczone ryzykiem realizacji (Nieruchomości Etapu IV);

c) Działki nr ew. 576/75, 576/77, 576/79, 580/4 oraz 580/6 o łącznej powierzchni 25 271 m2, które zgodnie z obowiązującym MPZP przeznaczone są wyłącznie pod publicznie dostępny park (nieruchomości parkowe) i nie mają zastosowania komercyjnego. W dalszej przyszłości nie można wykluczyć wywłaszczenia tych działek na cel publiczny lub próby ich zamiany z m. Kraków na inną nieruchomość. Na dziś nie ma jednak przesłanek aby zakładać prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza" - czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły cenę bazową sprzedaży udziałów na kwotę 5,36 mln zł, co odzwierciedla ustaloną wartość Nieruchomości Etapu III.

"Jednocześnie wstępne warunki transakcji przewidują mechanizm automatycznego zwiększenia ceny bazowej:

a) w kwocie 1,7 mln zł, uwarunkowany uzyskaniem w terminie do 31 grudnia 2021 r. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji prowadzonej na Nieruchomości Etapu IV;

b) w wysokości 50% uzyskanych korzyści z tyt. wywłaszczenia lub zamiany nieruchomości parkowych, następujących w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów;

c) w wysokości 50% uzyskanej nadwyżki z tyt. sprzedaży udziałów następujących w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów" - czytamy dalej.

Środki z tych transakcji zostały wykorzystane w ramach trwającej V rundy skupu akcji własnych emitenta, podano także.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych. Skonsolidowane przychody 155,56 mln zł w roku obrotowym 2017/2018.

(ISBnews)