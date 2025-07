Duże natężenie ruchu tranzytowego na trasie Rzeszów – Radom – Warszawa korkuje miasta na drodze krajowej DK9, co jest bardzo uciążliwe nie tylko dla mieszkańców, ale i dla kierowców, którzy w korkach tracą czas i spalają niepotrzebnie paliwo. Nowy przebieg krajowej „dziewiątki” na Podkarpaciu ma ominąć zabudowane obszary, co z pewnością usprawni ruch tranzytowy. Nowa trasa skróci czas przejazdu oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł, które spowalniają ruchu pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała pierwszy krok na drodze do realizacji tej ważnej inwestycji.

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy TPF na prace przygotowawcze dla nowego przebiegu odcinka DK9 w województwie podkarpackimod drogi ekspresowej S74 do obwodnicy Nowej Dęby. Jeśli nie będzie odwołań od wyboru, a wybrany wykonawca przedłoży gwarancję należytego wykonania umowy, możliwe będzie jej podpisanie.

Czego dotyczył przetarg

Przetarg dotyczył wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla drogi DK9 od drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim do obwodnicy Nowej Dęby (ok. 19 km).

Co zadecydowało o wyborze firmy TPF?

Najbardziej istotnym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena (60 proc.). Kryteria pozacenowe (doświadczenie głównego projektanta drogowego), to kolejne 20 proc. wagi. Natomiast doświadczenie zespołu geologicznego i doświadczenie zespołu środowiskowego miały wagę po 10 proc..

Firma TPF zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę 8 458 117,40 zł w terminie do 24 miesięcy.

Dwa pozostałe odcinki mają już wykonawców

Na drodze do Rzeszowa są jeszcze dwa odcinki do realizacji: od obwodnicy Nowej Dęby w m. Komorów do obwodnicy Kolbuszowej (ok. 11 km) i od obwodnicy Kolbuszowej w m. Widełka do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 (ok. 14 km). Dla obu tych zadań wykonawcy już są wybrani.

15 kwietnia br. GDDKiA podpisała umowę na prace przygotowawcze dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od obwodnicy Nowej Dęby (m. Komorów) do obwodnicy Kolbuszowej. Natomiast 9 maja br. zawarta została umowa na przygotowanie nowego odcinka DK9, od obwodnicy Kolbuszowej w m. Widełka do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4.

Co TPF ma zrobić za 8,5 mln zł?

Umowa obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

„W celu ustalenia optymalnego przebiegu nowego odcinka DK9, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz, m.in. ruchowych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Zostaną również wstępnie ustalone rozwiązania projektowe planowanej drogi, w tym sposób połączenia z sąsiednimi odcinkami drogi krajowej nr 9, obsługa terenów przyległych, a także rodzaj i zakres urządzeń ochrony środowiska” - podaje GDDKiA

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie DŚU jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu, tj. opracowania Koncepcji programowej. Na jej podstawie określony zostanie zakres niezbędnych robót potrzebnych do wykonania w trakcie realizacji inwestycji.