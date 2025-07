Odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Jordanów Śląski i Łagiewniki Zachód to pierwszy z odcinków drogi ekspresowej S8 na południe od Wrocławia, który otrzymał zielone światło na budowę. Mając decyzji ZRID inwestor może przystąpić do prac budowlanych, ale umożliwia też rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Właściciele przejętych nieruchomości otrzymają od GDDKiA odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Przebieg S8 na odcinku Jordanów Śląski – Łagiewniki

Odcinek o długości 11,2 km zostanie poprowadzony nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki.

W planach inwestora jest budowa dwóch węzłów: Łagiewniki Północ (połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39) oraz Łagiewniki Zachód (połączenie z drogą wojewódzką nr 384). Ponadto wybudowane zostaną dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt.

Za realizację inwestycji o wartości 355,6 mln zł odpowiada firma Budimex.

Nowa trasa S8 na południe od Wrocławia

Nowa droga ekspresowa S8 Wrocław – Kłodzko to przedłużenie kończącej się koło Kobierzyc drogi ekspresowej S8 biegnącej aż do Białegostoku. Trasa podzielona jest na siedem odcinków. Pięć z nich, między Wrocławiem a Bardem o łącznej długości ok. 55 km, jest już w realizacji.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

Droga pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami i Łagiewnikami podzielona jest na trzy odcinki realizacyjne. W grudniu 2023 r. GDDKiA podpisała umowy na ich realizację. Pierwszy odcinek o długości 7,5 km, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe, realizuje Strabag Infrastruktura Południe za kwotę 309,8 mln zł. Drugi, pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski o długości 13,8 km, realizuje firma PORR za kwotę 401,1 mln zł. Uzyskanie decyzji dla tych odcinków GDDKiA planowane otrzymać w III kw. br. Trzeci odcinek to Jordanów Śląski – Łagiewniki.

S8 do Kłodzka

Kolejne odcinku na południe od Łagiewniki są na różnym etapie realizacji.

Dla 9,3 km fragmentu S8 pomiędzy węzłami Łagiewniki Zachód i Niemcza trwa postępowanie przetargowe. Umowa z wykonawcą ma być podpisana w tym roku. W styczniu br. GDDKiA podpisała umowę na realizację odcinka pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami. Za realizację tego fragmentu trasy, o długości 7,9 km, odpowiada firma Mostostal Warszawa. Kwota kontrakty to blisko 306 mln zł.

Dla prawie 14-kilometrowego odcinka pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Bardem, umowa została podpisana w czerwcu 2024 r. z Grupą Mirbud. Koszt tego odcinka to ponad 378 mln zł. Uzyskanie decyzji ZRID dla tego odcinka planowane jest w IV kw. 2025 r.

Ostatni odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy Bardem i Kłodzkiem jest na etapie przetargu na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej. Oferty można składać do 6 sierpnia br.