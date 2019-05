Boryszew: Rozmowy o sprzedaży aktywów aluminiowych są na wstępnym etapie



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Rozmowy w sprawie sprzedaży przez Grupę Boryszew aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal są na "bardzo wstępnym etapie", poinformował prezes spółki Piotr Lisiecki.

"Jesteśmy dopiero po pierwszym, bardzo luźnym spotkaniu w tej kwestii. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami, ale nie wiem jeszcze, jaka mogłaby być cena sprzedaży, ani czy będziemy w stanie porozumieć się z którymś z zainteresowanych podmiotów co do formuły transakcji. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć za dwa, może trzy miesiące" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Nie chciał też ujawnić, o jakie konkretnie aktywo chodzi. "Chodzi o znaczące aktywo z segmentu aluminium" - powiedział jedynie.

Według niego, chodzi o podmioty branżowe, a nie finansowe. "Będziemy zapewne spotykać się z 2-3 z nich, przy czym w miarę szybko będziemy chcieli zawęzić to grono do maksymalnie dwóch podmiotów" - podkreślił.

28 maja Boryszew poinformował w komunikacie, że na podstawie zainteresowania zakomunikowanego jego doradcy finansowemu przez potencjalnych inwestorów, oraz wydanej mu na tej podstawie rekomendacji doradcy, podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia (w ramach przeglądu opcji strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)