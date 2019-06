Zdzikot otworzył w środę tegoroczne warszawskie "Dni Bezpieczeństwa" Exatela. Trzydniowa impreza odbywa się na stadionie PGE Narodowymi. Oprócz wystąpień i wykładów dla kilkuset uczestników forum zaplanowano też spotkania okrągłego stołu z ekspertami Exatela w poszczególnych dziedzinach. Ostatniego dnia odbędą się praktyczne warsztaty ze współpracującymi firmami, które wystawiają swoje stoiska podczas tego wydarzenia.

"Zasadniczo do wojska przychodzi się, żeby związać z nim swoje życie - chce się zostać żołnierzem; nie jest to kaprys chwili. Ale jeśli chodzi o ludzi, którzy już aktywnie pracują, nie chcą przywdziewać munduru, są dwie możliwości" - zwracał się Zdzikot do uczestników warszawskiego spotkania.

"W wojsku oczywiście zatrudniamy nie tylko żołnierzy. Zatrudniamy ich - i jest to zupełnie oczywiste również w jednostkach takich, jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, nasze uczelnie, ale także Exatel - gospodarz konferencji" - powiedział wiceminister. Jak podkreślił, już wkrótce dla cywili będzie inna możliwość - zaangażowania się w WOT - "przywdziewania munduru Wojsk Obrony Terytorialnej".

"To jest sposób na to, żeby zaangażować specjalistów rynkowych, na których pewnie nie moglibyśmy sobie pozwolić. A tu możemy ich skłonić, by część swojego czasu i wybitnych zdolności, które państwo niejednokrotnie - a nawet w większości na tej sali posiadacie - byli w stanie zaangażować na rzecz dobra wspólnego, czegoś większego, naszego bezpieczeństwa" - zachęcał wiceminister słuchaczy forum.

"Wkrótce taką możliwość będziecie mieli, przywdziewając mundur Wojsk Obrony Terytorialnej, które w części +cyber+ będą formowane już w tym roku" - zaznaczył.

Zdzikot w poniedziałek na Helu podczas inauguracji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa mówił, że pierwsze wcielenia do tego komponentu WOT możliwe są jeszcze w czerwcu. Poinformował, że obecnie trwa konsolidacja struktur MON odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne. Zaznaczył, że ma to być nowy nabór żołnierzy, a nie ci, którzy już wstąpili do WOT.

W MON powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i został mu podporządkowany Inspektorat Informatyki. Faktyczna konsolidacja tych jednostek jest spodziewana od połowy tego roku. W wojsku działa też Centrum Operacji Cybernetycznych, a specjaliści tej dziedziny są też w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i uczelniach wojskowych - warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej oraz Wojskowym Instytucie Łączności.

Exatel - organizator "Security Days 2019" należy do Skarbu Państwa. Spółka jest operatorem telekomunikacyjnym, zarządza m.in. 20 tys. km sieci światłowodowej w Polsce. Zajmuje się też m.in. transmisją danych i dostarczaniem usług cyberbezpieczeństwa.

