Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Azotów Police miało nastąpić w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak poinformowała Grupa Azoty, decyzję o zawieszeniu emisji zarząd Azotów Police argumentuje prawem pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), przysługującego wobec spółek posiadających nieruchomości rolne.

Zarząd Azotów podkreślił, że ustawowa procedura nabycia akcji przez KOWR, może uniemożliwić rejestrację praw do nowych oraz dopuszczenie ich do obrotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo odkupu akcji emitowanych przez spółkę posiadającą nieruchomości rolne. Azoty Police są właścicielem takich nieruchomości.

"Zdecydowaliśmy o zawieszeniu oferty publicznej Grupy Azoty Police z uwagi na czynniki legislacyjno-prawne, mogące w naszej ocenie narazić potencjalnych inwestorów na istotne ryzyka, których w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym prawa pierwokupu akcji oferowanych nie jesteśmy w stanie wykluczyć" - oświadczył prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Jak dodał, w najlepszym interesie zarówno akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, jak i samej spółki, jest czasowe zawieszenie przeprowadzenia oferty do momentu, kiedy obowiązujące regulacje prawne umożliwią realizację uprawnień KOWR bez ryzyka dla inwestorów.

Jak podkreśliła Grupa Azoty, 26 kwietnia 2019 r. przyjęto nowelizację ustawy, która zmieni obowiązujące procedury związane m.in. z uprawnieniami KOWR. Obecnie oczekuje ona na publikację. Po zmianie stanu prawnego Azoty Police zamierzają powrócić do planów emisji, którą planują obecnie na III kwartał. Wardacki zapewnił jednocześnie, że opóźnienie oferty nie wpłynie na harmonogram realizacji projektu Polimery Police.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Ok. 60 proc. projektu ma być sfinansowane długiem - z kredytów bankowych, pozostała część ma pochodzić z kapitałów własnych. Na kapitały własne w wysokości około 640 mln euro ma się składać 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, około 1 mld zł z emisji - zawieszonej - akcji przez Azoty Police. Resztę brakujących kapitałów własnych mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni. Azoty rozmawiają z koreańskimi firmami Hyundai i KIND, które miałyby ewentualnie wnieść odpowiednio 80 mln oraz 50 mln dolarów. Grupa podpisała też list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału w finansowaniu Polimerów Police przez Lotos w kwocie do 500 mln zł.

Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł także być wykorzystywany do importu LPG.(PAP)