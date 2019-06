Klimat inwestycyjny w Polsce został oceniony na 3,7 pkt na 5 możliwych, a 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre.



"Z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki najważniejsze są te inwestycje, które przynoszą zaawansowane technologie, miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Oferta, jaką kieruje Polska do zagranicznych inwestorów premiuje inwestycje o wysokiej wartości dodanej skutkując ponad czterokrotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat. Perspektywa na przyszłość jest obiecująca, ponieważ takich projektów jest obecnie najwięcej w portfelu Agencji. Poprzedni rok był rekordowy pod względem projektów inwestycyjnych obsłużonych przez Agencję. Pozytywną decyzją inwestorów zakończyło się aż 71 projektów, przy których pracowała Agencja. Ich łączna wartość przekroczyła 2,13 mld euro. Dla porównania, we wspomnianym 2015 r. było to 500 mln euro" - powiedział dyrektor Obszaru Inwestycji w PAIH Jan Kamoji-Czapiński, cytowany w komunikacie.



"Dobrym sygnałem jest zwłaszcza informacja, że blisko 53% firm planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w Polsce w 2019 roku. To samo mówią nam klienci, podkreślają, że kluczowa jest dla nich dostępność wykwalifikowanych specjalistów. Wsłuchując się w głos inwestorów zagranicznych, możemy stwierdzić, że aspekt wyszkolonej kadry pracowniczej będzie stanowić przewagę konkurencyjną Polski w najbliższych latach" - ocenił dyrektor zarządzający pionem bankowości komercyjnej i globalnej HSBC w Polsce Scott Solberg, cytowany w komunikacie.



Najlepsze opinie o Polsce jako miejscu do inwestowania mają firmy z Wielkiej Brytanii, przyznając średnio 4,5 pkt na 5 możliwych, na drugim miejscu uplasowały się Chiny (4,2 pkt), a na trzecim ex aequo Dania i Niemcy (po 3,8 pkt).



"Największą biznesową zaletą naszego państwa jako lokalizacji dla inwestycji okazała się w tym roku wielkość rynku wewnętrznego, oceniona średnio na 3,88 pkt. Kolejne noty otrzymała stabilność gospodarcza (3,83 pkt) oraz polscy pracownicy za lojalność (3,74 pkt) i wydajność (3,69 pkt)" - czytamy w materiale.



Bariery inwestycyjne w Polsce wskazane przez respondentów to ocena jasności i spójności przepisów prawnych (2,75 pkt), formalności związane z podatkami (2,76 pkt) oraz efektywność pracy sądów gospodarczych (2,73 pkt).



"Wyraźnie widać, że to właśnie biurokracja jest obecnie największą barierą rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w naszym kraju. W porównaniu z minionym rokiem oceny czynników związanych z kondycją prawa i sądownictwa w Polsce najbardziej się pogorszyły. Mimo to, tegoroczne badanie podtrzymuje wysoki w ostatnich latach ogólny optymizm zagranicznych inwestorów w ocenie warunków do prowadzenia biznesu w naszym kraju. Warto pamiętać, że w przypadku nastrojów inwestorów wiele zależy też od zmieniającej się atrakcyjności sąsiednich rynków, która jest poza naszą kontrolą, ale którą powinniśmy regularnie monitorować" - powiedział partner zarządzający Grant Thornton Przemysław Polaczek, cytowany w komunikacie.



