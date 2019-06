GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 5,1% do 660,4 mln pasażerów w 2018



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Przewozy pasażerskie w Polsce (bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej) spadły o 5,1% r/r do 660,42 mln pasażerów w 2018 r. W ujęciu pracy przewozowej spadły o 4,2% r/r do 59,03 mld pasażerokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2018 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono mniej pasażerów niż w roku poprzednim. Wzrost przewozów odnotowano w transporcie kolejowym (o 2,2%), morskim (o 5,3%) i wodnym śródlądowym (o 10,5%). Średnia odległość przewozu pasażera we wszystkich rodzajach transportu pozostawała na poziomie podobnym jak rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Transport kolejowy miał w ubiegłym roku 309,72 mln pasażerów (+2,2% r/r), samochodowy (bez przewozów taborem komunikacji miejskiej oraz dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujących do 9 osób) miał 336,51 mln pasażerów (-11,1% r/r), morski - 1,54 mln (+5,2% r/r), wodny śródlądowy (włącznie z przybrzeżnym) - 1,4 mln (+10,5% r/r), a lotniczy (rozkładowy i pozarozkładowy) - 11,26 mln (-5% r/r), podał także GUS.

(ISBnews)