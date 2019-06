Cacek rezygnuje z funkcji prezesa Sfinks Polska, chce przejść do rady nadzorczej



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Prezes i akcjonariusz Sfinks Polska Sylwester Cacek złożył, ze skutkiem na 30 lipca br. (tj. z dniem, na które zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie) rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Sfinks Polska, podała spółka. Cacek zamierza przejść do rady nadzorczej.

"W związku z aktualizacją strategii i przygotowaniem Sfinksa do struktury holdingowej, w której wybrane sieci mają być rozwijane w ramach spółek zależnych, postanowiłem zrezygnować z miejsca w zarządzie. Jako osoba od lat związana ze spółką, i kapitałowo i poprzez funkcje we władzach, chcę być cały czas blisko spółki, natomiast uważam, że będę lepiej mógł wspierać realizację strategii i rozwój Sfinksa z poziomu rady nadzorczej, czyli organu kontrolnego i nadrzędnego wobec zarządu. Do czasu głosowania nad moim wejściem do rady nadzorczej będę, jak dotąd, pełnił wszystkie swoje obowiązki prezesa" - powiedział Cacek, cytowany w komunikacie.

Na 30 lipca br. Sfinks zwołał NWZ, na którym ma być poddane pod głosowanie rozszerzenie rady nadzorczej spółki do siedmiu osób, a także nowy skład tego organu, podano także.

Sfinks Polska zarządza 182 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 91 restauracji Sphinx (segment casual dining), 64 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 11 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining),9 restauracjami Fabryka Pizzy, 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, a także kultowym pubem Bolek w Warszawie i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining), podano także w materiale.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)