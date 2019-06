GUS: Zużycie wody spadło do 9,4 km3 w 2018 r.



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Zużycie wody w Polsce wyniosło 9,4 km3 w 2018 r., co stanowiło 98% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72% (6,8 km3). Zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie stanowiło 10% (1 km3) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km3 (18%). W 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wynosiło 1,3 km3 i wzrosło o 4,7% w stosunku do ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności spadł o 2% r/r w 2018 r., tj. do 9,9 km3.

"Największy udział w poborze wody (ok. 69%), przypadał na cele produkcyjne (6,8 km3, wobec 7 km3 w 2017 r.). Pobór wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 6,1% i wyniósł 1 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej zwiększył się o 0,1 km3 i wyniósł 2,1 km3" - czytamy dalej.

Pobór wód powierzchniowych wyniósł 8,07 km3 w 2018 r. (wobec 8,35 km3 w 2017 r.) i pokrył 82% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,77 km3 i był zbliżony do poboru w 2017 r.

"W roku 2018 ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km3, co stanowi 55,6% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,48 km3 (23,1% ścieków poddanych procesom oczyszczania)" - podał także GUS.

Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła 106,3 hm3, wobec 106,6 hm3 rok wcześniej.

W 2018 r. odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych do 882 z 926 w 2017 r.. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3257), była na poziomie roku ubiegłego (3258). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2018 r. wynosił 74%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 43%.

(ISBnews)