"Po nadchodzącym weekendzie na EUR/PLN nie powinno się wiele zmienić. Łagodnie podchodzę do wyniku szczytu G20 dla ogólnego sentymentu rynkowego. Złoty powinien utrzymać się w okolicach punktu wyjścia, czyli 4,25-4,26. W dłuższym horyzoncie nie widzę podstaw, żeby złoty miał diametralnie zyskiwać, więc bardziej możliwe jest, że zaobserwujemy korektę do poziomu 4,27-4,28" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers, Konrad Białas.

Za kilkanaście godzin rozpocznie się spotkanie przywódców dwóch największych mocarstw na świecie - prezydent USA Donald Trump i jego chiński odpowiednik - Xi Jinping - rozpoczną rozmowy w Osace w sobotę o godz. 11.30 czasu lokalnego (4.30 czasu polskiego).

Jednak prezydent USA Donald Trump przed spotkaniem z prezydentem Chin Xi Jinpingiem wysyła "mieszane sygnały" - z jednej strony optymistyczne, gdy mówił: "Myślę, że mamy bardzo dobrą szansę na zrobienie czegoś z Chinami w handlu w sobotę", ale równocześnie Trump powiedział, że nie obiecywał wstrzymania nowych ceł na towary importowane z Chin do USA.

RYNEK DŁUGU

"Polska krzywa rentowności jest zapatrzona w to, co dzieje się na rynkach bazowych. Na ten moment nie widać podstaw, żeby przy oczekiwaniach luzowania polityki FED i EBC trend do obniżania się rentowności miał wygasać. Nie zakładam, żebyśmy mieli zobaczyć wzrost rentowności, raczej zostanie utrzymany status quo, który panuje w ostatnich dniach" - powiedział Białas.

"Odnośnie wyniku szczytu G20 spodziewam się, że spełnią się oczekiwania rynku. Oczekuje się, że w rozmowach między USA a Chinami dominował będzie dyplomatyczny język, mówiący że strony pozostają w rozmowach. Rynek nie spodziewa się żadnych silnych deklaracji mogących przemawiać za rychłym zakończeniem negocjacji i osiągnięciem porozumienia. Nie spodziewam się nerwowych reakcji ze strony rynku" - dodał.

W piątek w szacunku flash GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. wzrosły w Polsce o 2,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w czerwcu wzrosły rdr o 2,4 proc., zaś mdm wzrosły o 0,1 proc.

Po publikacji danych GUS o krajowej inflacji, rentowności polskich 2-latek wzrosły o 4 pb, po czym ustabilizowały się na poziomie 2 pb nad kreską. Na długim końcu rentowności zareagowały wzrostem o 1,5 pb i wróciły do poziomu +1 pb. Rentowności 5-latek, po nagłej reakcji ustabilizowały się na niezmienionym poziomie.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,021 proc., a niemieckich -0,321 proc.

piątek piątek czwartek 15.19 9.25 15.31 EUR/PLN 4,24830 4,25170 4,25430 USD/PLN 3,73230 3,73300 3,74350 CHF/PLN 3,82300 3,82900 3,82840 EUR/USD 1,13830 1,13900 1,13650 OK0521 1,61 1,59 1,58 PS0424 1,97 1,98 1,95 DS1029 2,40 2,39 2,36

(PAP Biznes)