Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,15 proc. do -0,25 proc.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów, a S&P 500 ustanowił nowy rekord.

W Azji Nikkei 225 wzrósł na koniec sesji o 0,11 proc., a chiński SCI był 0,03 na plusie.

Dolar osłabia się o 0,08 proc. wobec koszyka walut do 96,76 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,02 proc. do 1,1291.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,26 proc. do 108,42.

Kurs funta zniżkuje o 0,08 proc. wobec dolara do 1,2625.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,01 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 24 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -16 pb.

Z kolei rentowność 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,36 proc., najniżej w historii.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 0,16 proc. do 59 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 0,02 proc. do 65,04 USD/b.

PO SPOTKANIU PREZYDENTÓW USA I CHIN

"To już się zaczęło" - powiedział Trump na pytanie dziennikarzy o powrót do negocjacji z Chinami. "Na razie odbywają się rozmowy telefoniczne, ale dojdzie także do spotkania urzędników amerykańskich i chińskich" - wyjaśnił amerykański prezydent.

Zdaniem Trumpa nowa umowa handlowa powinna być bardziej korzystna dla USA niż dla Chin. "Oni od wielu lat mają nad nami dużą przewagę w handlu. Dlatego umowa musi stanowić dla nas korzyść. Nie może być porozumienia na zasadzie 50/50" - stwierdził amerykański prezydent.

Powrót do rokowań gospodarczych i handlowych między obydwoma krajami uzgodnili w sobotę Trump i przywódca Chin Xi Jinpinga podczas szczytu G20 w Osace. Prezydent USA zadeklarował wówczas także, iż USA nie wprowadzą nowych ceł na produkty z Chin. Zapowiedział także zdjęcie Huawei i inne firmy z „czarnej listy” przedsiębiorstw, które nie mogą kupować towarów od firm z USA.

Tymczasem w poniedziałek w Hongkongu ponad 40 osób odniosło obrażenia w czasie antyrządowych protestów, w 22. rocznicę przyłączenia go do Chin – poinformowały miejscowe władze. Wieczorem grupa protestujących wdarła się do siedziby hongkońskiego parlamentu. Niedługo potem hongkońska policja oczyściła okolice siedziby lokalnego parlamentu z okupujących je w poniedziałek demonstrantów.

"Euforia, że negocjacje handlowe zostały wznowione prawdopodobnie osłabła, a rynki wracają do ostrożnego nastawienia” - powiedział Prakash Sakpal, ekonomista z ING w Singapurze, dodając, że silniejsze ożywienie wymagałoby większego wsparcia.

"Musimy zobaczyć znaczne postępy w negocjacjach w wojnie handlowej między Chinami a USA. Powinniśmy również zobaczyć więcej bodźców stymulujących politykę gospodarczą w regionach, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się aktywności gospodarczej” - dodał.

TARCIA NA LINII UE-USA

Na kolejnym froncie wojny handlowej USA zapowiedział dodanie produktów pochodzących z Unii Europejskiej o wartości ok. 4 mld USD do listy towarów objętych cłami, które mają być odwetem w długotrwałym sporze transatlantyckim o finansowanie z budżetu firm Boeing i Airbus.

Na wyżej wymienionej liście znajdują się towary z Europy o wartości 25 mld USD. Waszyngton zarzuca UE dofinansowywanie Airbusa, natomiast Europa prowadzi podobne postępowanie wobec Boeinga.

"Problemem jest rozszerzenie sporu handlowego. Europa, USA i Chiny odpowiadają za prawie dwie trzecie globalnego PKB - powiedział Michael McCarthy, główny strateg ds. rynków w CMC Markets. "Trwające zakłócenia w handlu mogą osłabić globalny wzrost” – dodał.

IMPAS W UE PRZY OBSADZIE STANOWISK

Przywódcy państw i rządów krajów unijnych mają wznowić obrady na szczycie we wtorek o godz. 11.

Przywódcy państw i rządów krajów UE mimo 19 godzin rozmów nie zdołali dotychczas wypracować na szczycie w Brukseli porozumienia w sprawie podziału unijnych stanowisk. Źródła w Brukseli nie wykluczają, że we wtorek liderzy będą musieli głosować.

Indeksy w Europie - godz. 10.35