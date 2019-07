Budimex nabył pozostałe 51% akcji FBSerwis za 98,5 mln zł



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę nabycia 89 760 akcji (51% kapitału) spółki FBSerwis za cenę 98,5 mln zł (wobec pierwotnej oferty w wysokości 95,44 mln zł), podał Budimex. Ponadto w umowie Budimex zobowiązał się do zapewnienia, że FBSerwis zwróci Ferrovial Services International SE oraz jej podmiotom powiązanym kwoty pożyczek w łącznej wysokości 77,15 mln zł.

"Aktualnie Budimex jest właścicielem akcji FBSerwis stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym FBSerwis. W przypadku sfinalizowania transakcji nabycia Akcji FBSerwis, Budimex będzie właścicielem wszystkich akcji FBSerwis, stanowiących udział 100% w kapitale zakładowym FBSerwis oraz uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu FBSerwis. Transakcja nabycia Akcji FBSerwis zostanie sfinansowana ze środków własnych Budimeksu" - czytamy w komunikacie.

Zakup Akcji FBSerwis i przejęcie kontroli na spółką ma charakter długoterminowy i stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy Budimex opierającej się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację działalności budowlanej i rozwój biznesu usługowego, podano także.

Spółka FBSerwis została założona w 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie Ferrovial Services (dywizja usługowa Grupy Ferrovial) oraz Budimeksu. Przedmiotem działalności FBSerwis są usługi utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów przemysłowych, utrzymania infrastruktury drogowej i miejskiej oraz gospodarki odpadami, a także działania w obszarze efektywności energetycznej. Spółka w ciągu ostatnich lat rozwijała się zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje innych podmiotów. Skonsolidowane przychody Grupy FBSerwis za 2018 rok wyniosły 370 mln zł. Grupa wygenerowała EBITDA o wysokości 49 mln zł oraz wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 14 mln zł, przypomniano w komunikacie.

Od momentu nabycia 51% akcji FBSerwis, Budimex rozpocznie konsolidację wyników Grupy FBSerwis metodą pełną, dodano.

Budimex oraz FSI są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej (Grupy Ferrovial). Podmiotem dominującym Grupy Ferrovial jest Ferrovial S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, który pośrednio posiada 55,14% udział w kapitale zakładowym Budimeksu oraz pośrednio posiada 100% udział w kapitale zakładowym FSI. Ze względu na fakt, że transakcja nabycia Akcji FBSerwis jest zawierana pomiędzy podmiotami powiązanymi, Budimex kierując się zasadą transparentności zdecydował o zatrudnieniu niezależnego eksperta, spółki PwC Advisory, celem uzyskania opinii o godziwości warunków finansowych transakcji (fairness opinion), podano także.

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi:

(i) FBSerwis uzyska zgody instytucji finansujących na zmianę podmiotu kontrolującego względem spółki,

(ii) FBSerwis rozliczy oraz ureguluje kwoty należne FSI lub jej podmiotom powiązanym z tytułu usług świadczonych w okresie poprzedzającym transakcję.

Umowa wygasa, jeżeli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione w terminie do 31 lipca 2019 r., chyba że strony na piśmie uzgodnią wydłużenie terminu. Ze względu na fakt, że transakcja nabycia Akcji FBSerwis jest dokonywana w ramach Grupy Ferrovial, zawarcie umowy oraz jej wykonanie nie wymaga zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)