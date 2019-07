Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przekroczyło 50%, podał Tauron. Wśród zrealizowanych zadań wymienić można m.in. ponad 2 000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2 500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także modernizację stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego.

Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących podstawę do produkcji wysokiej jakości paliw węglowych, jakimi są Tauron Ekogroszek i Jaret plus, podano.

"W każdym z trzech zakładów górniczych Tauron Wydobycie realizujemy inwestycje strategiczne ukierunkowane na wzrost efektywności kopalń. Wykorzystujemy przy tym nowoczesne rozwiązania technologiczne optymalizujące koszty i zwiększające tempo prac" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Sławomir Obidziński, cytowany w komunikacie.

Inwestycje zapewniające bieżące funkcjonowanie zakładu przyczyniają się do odtworzenia infrastruktury technicznej maszyn i urządzeń pozwalając osiągnąć wydajności ciągów technologicznych na wymaganym poziomie oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie kopalni zaplanowano inwestycje z zakresu budownictwa oraz zakupów gotowych dóbr. Przede wszystkim uwzględniono niezbędne zakupy wyposażenia frontów ścianowych i przodkowych, a w następnej kolejności odtworzenie pozostałego majątku produkcyjnego. Zaplanowano w tym zakresie inwestycje, które umożliwią utrzymanie wydajności poziomej i pionowej odstawy urobku, bezawaryjnego transportu załogi i materiałów kolejkami podwieszanymi, zapewnią wydajność przeróbki mechanicznej węgla oraz dostosują do potrzeb technologicznych system wentylacji, odwadniania i gospodarki elektroenergetycznej, podano również.

W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów.

"W ZG Brzeszcze zakończono też inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasila wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Została ona również wyposażona w układ odbioru ciepła ze sprężonego powietrza, które może być wykorzystane do celów grzewczych, wpływając przy tym na zwiększenie sprawności instalacji sprężania powietrza oraz ekologię" - czytamy dalej.

Od 2021 roku w ZG Brzeszcze zaczną z kolei pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)