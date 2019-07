Spółka poinformowała w środę w komunikacie prasowym, że autobusy Volvo 7900 Hybrid dla Leszna zostały w całości wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo. Pomieszczą 94 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Są wyposażone m.in. w ładowarki do telefonów komórkowych i wejścia USB, w każdym pojeździe znajduje się WiFi.

"Volvo 7900 Hybrid to tzw. hybryda równoległa, co oznacza, że autobus posiada dwa silniki, które mogą pracować niezależnie – niewielki silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Dzięki temu pojazdy mają możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej kilkuset metrów, np. podczas ruszania z przystanków czy świateł. Dopiero po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h automatycznie przełączają się na zasilanie silnikiem diesla. Takie rozwiązanie sprawia, że zużywają od 30 do 40 proc. mniej paliwa i emitują od 40 do 50 proc. mniej spalin w porównaniu z autobusami napędzanymi wyłącznie silnikiem diesla" - podała spółka.

Wiceprezes Volvo Polska Marek Gawroński podkreślił, że napęd hybrydowy bardzo dobrze sprawdza się w ruchu miejskim - jest cichy i bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla. "Cieszymy się, że kolejne polskie miasto inwestuje w ekologiczny transport publiczny, i że mogliśmy dostarczyć do Leszna nowoczesne autobusy" - powiedział.

Hybrydy Volvo jeżdżą na regularnych liniach w Krakowie, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze, Białymstoku, Krośnie, Kędzierzynie-Koźlu i Warszawie. W najbliższym czasie zelektryfikowane autobusy Volvo trafią jeszcze do Grudziądza oraz Ełku.

Do tej pory Volvo dostarczyło ze swojej wrocławskiej fabryki operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu krajach ponad 2 tys. hybryd.