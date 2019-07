Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 92 lokale w I etapie Sol Marina w Gdańsku



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 92 apartamenty w ramach I etapu kompleksu Sol Marina zlokalizowanego w nadmorskiej części Gdańska. Zakończenie budowy całego pierwszego etapu planowane jest w 2021 r.

"Nasza najnowsza inwestycja powstaje z myślą zarówno o pasjonatach żeglarstwa oraz sportów wodnych, jak i osobach poszukujących całorocznego apartamentu w rekreacyjnej okolicy. Projekt jest unikalny w skali całego kraju. Łączyć będzie wysoki prestiż z bliskością licznych terenów zielonych pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu. Taka oferta jest coraz częściej poszukiwana przez klientów" - powiedział prezes Sebastian Barandziak, cytowany w komunikacie.

W ramach pierwszego etapu zrealizowanych zostanie trzynaście kameralnych budynków. W ofercie znalazły się lokale 2-, 3- oraz 4-pokojowe o powierzchni od 39 do 89 m2. Oddanie do użytkowania planowane jest w 2021 roku, wskazano również.

"Pierwszy etap obejmie również budowę 10-kondygnacyjnego budynku, w którym poza apartamentami zlokalizowana będzie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem. Zaplanowany został także kapitanat, restauracja, centrum konferencyjno-biznesowe i sala zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Termin oddania tych obiektów planowany jest na 2021 rok. W ramach całej inwestycji realizowanej w trzech etapach powstanie łącznie kilkaset apartamentów" - podkreślono.

Dekpol Deweloper specjalizuje się w budowie osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, a także condohoteli. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Dekpol, opierającej się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje grupy notowane są na GPW.

(ISBnews)