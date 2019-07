LOT uruchomił bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu w 2012 roku. "Rozwój tego połączenia jest możliwy dzięki przyznaniu przewoźnikowi tzw. slotów, czyli godzin startów i lądowań na nowym lotnisku Pekin-Daxing, które zostanie otwarte 1 października br." - poinformowała w poniedziałek w komunikacie spółka.

"LOT zwiększa częstotliwości połączeń do Chin do siedmiu rejsów tygodniowo. Z końcem października z Warszawy na nowe lotnisko Pekin-Daxing (PKX) poleci cztery razy w tygodniu, jednocześnie utrzymując w ofercie dotychczasowe trzy połączenia na Beijing Capital Airport (PEK). Rejsy do stolicy Chin będą wykonywane nowoczesnymi szerokokadłubowymi samolotami Boeingami 787 Dreamliner" - wskazano.

Jak przekazano, dreamlinery LOT-u polecą z Warszawy do Pekin-Daxing w poniedziałki, środy, piątki i soboty, a do Warszawy - we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.

Rejs na lotnisko Pekin-Daxing potrwa 8 godzin i 40 minut, a droga powrotna - niespełna 10 godzin.

Jednocześnie LOT utrzyma dotychczasowe trzy częstotliwości połączeń na lotnisko Beijing Capital; z Warszawy samoloty będą startować we wtorki, czwartki i niedziele, a do stolicy Polski mają wylatywać w poniedziałki, środy i piątki.

"Od kilku lat ubiegaliśmy się o zwiększenie częstotliwości rejsów do Chin, ponieważ dostrzegamy w tym połączeniu ogromny potencjał biznesowy. Nowa inwestycja infrastrukturalna, jaką jest lotnisko Pekin-Daxing otwiera nam możliwości rozwoju w jednej z największych i najprężniej rozwijających się gospodarek świata. Tym samym, z trzech dotychczasowo obsługiwanych rejsów między Warszawą a Pekinem, z końcem października zwiększymy oferowanie do siedmiu połączeń tygodniowo" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Jak czytamy w komunikacie, Chiny to druga największa gospodarka świata. "Rynek lotniczy pomiędzy Polską a Chinami dynamicznie się rozwija: w 2018 r. między Warszawą a Pekinem podróżowało w sumie ponad 70 tys. pasażerów. W ostatnich latach znacząco wzrosła też liczba turystów z Chin odwiedzających Polskę, z 16 tys. osób podróżujących w 2007 r. do blisko 140 tys. podróżnych w ubiegłym roku. W 2018 r. średni poziom wypełnienia samolotów LOT-u na rejsach Warszawa-Pekin wyniósł 90 proc. w sezonie letnim i 75 proc. w sezonie zimowym" - czytamy.

Spółka przekazała, że rozkład połączeń do Pekin-Daxing został dostosowany tak, aby zapewnić dogodne przesiadki w Warszawie m.in. dla pasażerów z innych miast w Europie, w tym z Kopenhagi, Hamburga, Berlina, Londynu, Paryża, Brukseli, Frankfurtu, Pragi, Wiednia, Budapesztu.

LOT podkreśla, że nowe połączenie do Pekinu może oznaczać też rozwój przewozu towarów dla LOT Cargo. "Oprócz standardowego przewozu produktów na tej trasie, obejmującego części samochodowe, pocztę, wyposażenie medyczne, odzież i produkty chemiczne, po uzyskaniu certyfikatu IATA CEIV Pharma jesienią br. LOT Cargo zajmie się transportem wrażliwych na temperaturę produktów farmaceutycznych m.in. leków pomiędzy Chinami a Europą" - czytamy.

Przewoźnik przekazał, że uruchomienie połączenia z Warszawy do Pekin-Daxing zostało zaplanowane w strategii, którą LOT wdraża od początku 2016 r.

Przewoźnik w ub. roku przewiózł ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. LOT używa ponad 80 nowoczesnych samolotów. Do końca roku do floty LOT-u zostanie włączony kolejny, 15. B787 dreamliner. Firma oferuje 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta