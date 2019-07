Stalprofil ma umowy z Gaz-Systemem na budowę gazociągu za 413,9 mln zł netto



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Stalprofil podpisał umowy z Gaz-Systemem na generalną realizację dwóch z trzech części gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, podał Stalprofil. Łączna wartość umów to 413,9 mln zł netto.

Spółki podpisały:

- umowy o generalną realizację części nr 1 gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 - Odcinek Pogórska Wola - Pałecznica, o długości ok. 78 km i wartości netto 272 898 762,14 zł,

- umowy o generalną realizację części nr 2 gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 - Odcinek Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 000 zł, podano w komunikacie.

Termin realizacji inwestycji został ustalony na 28 miesięcy od dnia zawarcia umów.

"Zawarte umowy powinny w okresie ich realizacji w istotny sposób wpłynąć na wzrost generowanych przez spółkę przychodów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Segment ten obsługiwany jest przez samobilansujący się Oddział Stalprofil S.A. w Zabrzu, który jest odpowiedzialny za wykonawstwo robót budowlanych w ramach przedmiotowych umów" - czytamy dalej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)